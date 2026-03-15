Κέρκεζ: «Χαίρεσαι να βλέπεις την ομάδα του Νίκολιτς»

Ο Ατρόμητος ήταν ανταγωνιστικός κόντρα στην ΑΕΚ και της στέρησε δύο βαθμούς στην κούρσα της πρωτιάς. Ο τεχνικός των γηπεδούχων, Ντούσαν Κέρκεζ, στις δηλώσεις του στη Nova μετά το ματς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του συμπατριώτη του, Μάρκο Νίκολιτς.

Οι δηλώσεις του Ντούσαν Κέρκεζ

«Συγχαρητήρια για τη δική μου ομάδα και της ΑΕΚ. Ηταν πολύ καλό παιχνίδι. ήταν μάχη. Είχαμε ευκαιρίες. Η ΑΕΚ παίζει καλά από την αρχή της σεζόν. Είναι δύσκολο να εισαι αντίπαλός τους. πιστεύαμε όμως.

Η ισοπαλία πριν το παιχνίδι θα ηταν καλή για εμάς. Αλλά θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Είμαστε ικανοποιημένοι από την ισοπαλία. Θα δούμε που θα είμαστε στη βαθμολογία. Να τα δώσουμε όλα για να είμαστε στο 5-8».

Για τα δυο γκολ από στατικές φάσεις: «Το κάναμε προπόνηση. Ό,τι κι αν ζητήσεις από τους παίκτες αν δεν το κάνουν στο γήπεδο… Μπράβο στους παίκτες. Είχαμε πλάνο. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολο παιχνίδι.

Αν σκοράρεις από στατικές φάσεις είναι έξτρα βοήθεια. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Δώσαμε μάχη. Η ΑΕΚ είναι δυνατή. Παίζει δυνατά. Να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε και βοήθησε.

Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ γι’ αυτό που κάνουν στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Χαίρεσαι να τη βλέπεις. Είναι ομάδα. Αν προπονητής δεν πιστεύει ότι μπορούμε, κανείς άλλος δεν μπορεί να πιστέψει. Εχουμε καλούς παίκτες».