Έτοιμη για τη νέα σεζόν είναι η Ακαδημία του Ατρομήτου, με το νέο οργανόγραμμα για τα τμήματα Κ19, Κ17 και Κ15 να έχει διαμορφωθεί.

Με το βλέμμα στη νέα σεζόν και το... μέλλον, ο Ατρόμητος έχει ήδη οργανώσει τα τμήματα υποδομής του, με το νέο επιτελείο να αναλαμβάνει δουλειά σε Κ19, Κ17 και Κ15.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Δείτε όλο το οργανόγραμμα του Ατρομήτου μας για τη σεζόν 2026-27. Η Ακαδημία μας συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών και τα τμήματά μας, Κ19, Κ17 και Κ15 υποστηρίζονται από ένα πλήρες, καταρτισμένο τεχνικό επιτελείο.

Σε ρυθμούς 2026-27 κινούνται πλέον και οι Ακαδημίες του Ατρομήτου, με το νέο οργανόγραμμα των τμημάτων μας να έχει διαμορφωθεί και να τίθεται σε εφαρμογή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η Ακαδημία του Ατρομήτου συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών, στελεχώνοντας τα τμήματα Κ19, Κ17 και Κ15 με ένα καταρτισμένο τεχνικό και υποστηρικτικό επιτελείο.

Το οργανόγραμμα της Ακαδημίας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Απόστολος Αποστόλου

ΤΜΗΜΑ Κ19

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Αχιλλέας Ανδριανάκης

Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο – Κάτοχος διπλώματος UEFA A’.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ & ΑΝΑΛΥΤΗΣ: Απόστολος Τσαρέλας

Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο – Κάτοχος διπλώματος UEFA B’ – M.Sc. στην Ανάλυση Αγώνων.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Άγγελος Παρράς

Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο – Κάτοχος διπλώματος UEFA B’ – Μεταπτυχιακό στην Πρόληψη Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο (MSc) – Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. (PhD).

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ: Ιωάννης Δατσέρης

Κάτοχος διπλώματος UEFA C’ – UEFA A’ Goalkeeping.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Μανώλης Βερβερίδης

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: Βασίλης Παππάς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Βασίλης Κεχαγιάς

ΤΜΗΜΑ Κ17

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Βασίλης Αποστολόπουλος

Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο – Κάτοχος διπλώματος UEFA A’.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Ανδρέας Νικολάου

Απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο – Κάτοχος διπλώματος UEFA B’ – Κάτοχος διπλώματος Football Performance Analysis από το Ινστιτούτο Αθλητικής Ανάλυσης (INSA).

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ: Ιωάννης Δατσέρης

Κάτοχος διπλώματος UEFA C’ – UEFA A’ Goalkeeping.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Κώστας Αγρέβης

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: Ευγένιος Καλαβάζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Κώστας Λουκίσας

ΤΜΗΜΑ Κ15

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Σωτήρης Ρίζος

Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο – Κάτοχος διπλώματος UEFA A & ELITE YOUTH.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ηλίας Αυγέρης

Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο – Κάτοχος διπλώματος UEFA B’.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ: Ιωάννης Δατσέρης

Κάτοχος διπλώματος UEFA C’ – UEFA A’ Goalkeeping.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Αναστάσιος Καλαϊτζίδης

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ: Λίνα Μπαλανίκα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Κώστας Λουκίσας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Νικόλαος Πισκοπάκης

Ανδρέας Πισκοπάκης

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: Δημήτρης Βασιλείου

Με οργανωμένη δομή, εξειδικευμένο προσωπικό και ξεκάθαρη φιλοσοφία ανάπτυξης, η Ακαδημία του Ατρομήτου συνεχίζει τη δουλειά της με στόχο τη διαρκή εξέλιξη των ποδοσφαιριστών και την ανάδειξη της επόμενης γενιάς του συλλόγου.

Καλή αγωνιστική σεζόν σε όλα τα τμήματα της Ακαδημίας μας!».