Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Το δώρο του τριφυλλιού στους Αγρινιώτες
Ο Παναθηναϊκός τίμησε τον Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες συμπλήρωσαν 100 χρόνια ιστορίας, τα οποία και γιόρτασαν πρόσφατα, στο ματς με την Κηφισιά.
Έτσι, το τριφύλλι μέσω του αρχηγού του Φίλιπ Τζούριτσιτς έδωσε έναν ασημένιο δίσκο στον αρχηγό του Παναιτωλικού Ανδρέα Μπουχαλάκη, ως δώρο για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της ομάδας του Αγρινίου.
Μάλιστα ο δίσκος είχε ένα ξεχωριστό μήνυμα όπου έγραφε «Χρόνια σας πολλά! Συνεχίστε να γράφετε την ιστορία σας με υπερηφάνια και εντιμότητα!».
