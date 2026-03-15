Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Ο Τίτορμος έδωσε φανέλες στους «πρώην» Τεττέη, Κοντούρη και Τσάβες
Πολλοί είναι οι «συνδετικοί κρίκοι» μεταξύ Παναιτωλικού και Παναθηναϊκού. Τον Γενάρη το Τριφύλλι αγόρασε από τον Τίτορμο τον Σωτήρη Κοντούρη, απέκτησε τον Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στα Καναρίνια, ενώ ο Ανδρέας Τεττέη είχε αγωνιστεί στο Αγρίνιο στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, ως δανεικός από την Κηφισιά, όμως παρά το σύντομο πέρασμα του «δέθηκε» με τους Κιτρινομπλέ.
Σε αυτό το πλαίσιο πριν τη σέντα του αγώνα της Λεωφόρου οι τρεις ποδοσφαιριστές είχαν «πηγαδάκια» και τετ α τετ με τους πρώην συμπαίκτες του και με μέλη του κλαμπ.
Ο τεχνικό διευθυντής του Παναιτωλικού Μάκης Μπελεβώνης και ο team manager Mάρκο Μαρκόφσκι έδωσαν από μια κιτρινομπλέ φανέλα στους τρεις ποδοσφαιριστές, ως εκτίμηση της προσφοράς τους στον Τίτορμο.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Με Κότσαρη στην εστία κι άλλες οκτώ αλλαγές κόντρα στους Αγρινιώτες
Θυμίζουμε, πως ο Κοντούρης είναι «παιδί» της ομάδας, προερχόμενος από τις ακαδημίες της, ενώ ο Τσάβες μέχρι πρότινος ήταν αρχηγός και την περασμένη εβδομάδα έδωσε το παρών στην εκδήλωση του Παναιτωλικού για τα 100 χρόνια.
