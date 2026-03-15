Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τον Παναιτωλικό για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες με τις οποίες θα κατέβουν οι δύο ομάδες, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει σαρωτικό ροτέισον.

Ο Ισπανός τεχνικός προχώρησε σε εννέα αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Μπέτις κρατώντας αρκετές σημαντικές μονάδες της ομάδας στον πάγκο, πέρα από κείνους που άφησε εκτός αποστολής, προκειμένου να είναι φρέσκοι στην κρίσιμη ρεβάνς με τους Ανδαλουσίας.

Ο Λαφόν πήρε το πρώτο του ρεπό έπειτα από την επιστροφή του από το Copa Africa, δηλαδή εδώ και δύο μήνες, με τον Κότσαρη να παίρνει τη θέση του. Στην τριάδα της άμυνας μπροστά του, κεντρικά βρίσκεται ο Τουμπά, δεξιά ο Κάτρης και αριστερά ο Ερνάντεθ. Ως φουλ μπακ από τα δεξιά ξεκίνησε ο Παντελίδης, τον οποίο θα δούμε για πρώτη φορά σ' αυτό τον ρόλο και από τα αριστερά ο Ζαρουρί.

Στην δυάδα του κέντρου θα βρεθούν οι Κοντούρης και Σισοκό, με τον δεύτερο να παίζει για πρώτη φορά βασικός με την πράσινη φανέλα. Μπροστά τους θα είναι οι Αντίνο και Τζούρισιτς ενώ στην κορυφή ο Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσάβες, Λαφόν, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Βιλένα, Γιάγκουσιτς, Τεττέη και Πάντοβιτς.

