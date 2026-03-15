Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε δηλώσεις για την άνοδο της Καλαμάτας.

Η Καλαμάτα γιόρτασε την άνοδό της στη Super League με νίκη επί του Ολυμπιακού Β'.

Παρών στο γήπεδο της Παραλίας και ο Μεσσήνιος πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είδε το ματς με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και τον μεγαλομέτοχο του Άρη Θεόδωρο Καρυπίδη.

Ο Σαμαράς στο τέλος του παιχνιδιού ήταν με τον ιδιοκτήτη της Καλαμάτας Γιώργο Πρασσά και σχολίασε για την άνοδο:

⚫️⚪️🔥 Η Μαύρη Θύελλα στην μεγάλη κατηγορία και η Καλαμάτα φλέγεται! pic.twitter.com/rRgF599nNk March 15, 2026

«Η επιμονή του προέδρου, η αγάπη του κόσμου και η ποιότητα των παικτών μας έφεραν εδώ. Μετά από 26 χρόνια να πανηγυρίσουμε. Είναι μία μεγάλη στιγμή, τη χαιρόμαστε όλοι κι ευχόμαστε να πάμε εξίσου καλά και του χρόνου στην Α' Εθνική».



