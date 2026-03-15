Καλαμάτα: Τρέλα από παίκτες και κόσμο με τη λήξη του ματς με Ολυμπιακό Β'
Στην πόλη της Μεσσηνίας άπαντες περίμεναν αυτήν την ημέρα εδώ και 26 χρόνια! Κι αυτή η ημέρα έφτασε. Λογικό να τη ζουν τόσο έντονα!
Οι γιορτές ξεκίνησαν από το Σάββατο. Το λιμάνι... κάηκε το το βράδυ ενώ σήμερα είδατε μέσω του Gazzetta το ποσό πολύ διψούσε ο κόσμος για την επιστροφή στην Stoiximan Super League 1.
Με το που τελείωσε το ματς με τον Ολυμπιακό Β', οι παίκτες έκαναν έναν κύκλο. Τραγουδούσαν και χόρευαν με τον κόσμο να δίνει τον δικό του παλμό και να αποθεώνει τους Πρωταθλητές!
