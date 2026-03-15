Παίκτες και κόσμος στην Καλαμάτα έγιναν ένα με το σφύριγμα της λήξης του ματς με τον Ολυμπιακό Β'. ΚΑΛΑΜΑΤΑ/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δαλαταριώφ, Ράπτης, Σανιδάς, Κόλλιας.

Στην πόλη της Μεσσηνίας άπαντες περίμεναν αυτήν την ημέρα εδώ και 26 χρόνια! Κι αυτή η ημέρα έφτασε. Λογικό να τη ζουν τόσο έντονα!

Οι γιορτές ξεκίνησαν από το Σάββατο. Το λιμάνι... κάηκε το το βράδυ ενώ σήμερα είδατε μέσω του Gazzetta το ποσό πολύ διψούσε ο κόσμος για την επιστροφή στην Stoiximan Super League 1.

Με το που τελείωσε το ματς με τον Ολυμπιακό Β', οι παίκτες έκαναν έναν κύκλο. Τραγουδούσαν και χόρευαν με τον κόσμο να δίνει τον δικό του παλμό και να αποθεώνει τους Πρωταθλητές!