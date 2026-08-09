Η Καλαμάτα ανακοίνωσε αποστολή για το τουρνουά στον Βόλο.

Η Καλαμάτα θα πάρει μέρος σε τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα στον Βόλο.

Τη Δευτέρα η ομάδα της Μεσσηνίας στις 21:00 θ' αντιμετωπίσει τον Βόλο, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι Ολυμπιακός Β' - Πανιώνιος. Αναλυτικά η αποστολή της Καλαμάτας κι όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Η αποστολή της Μαύρης Θύελλας για το τουρνουά του Βόλου

Το φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου το τριήμερο 10-12/08 θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλε της Μαύρης Θύελλας ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων που ακολουθούν.

Αρχικά, με αντίπαλο τον Παναιτωλικό (19/08, 17:15) στον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου και έπειτα απέναντι στον Άρη (22/08, 20:00) για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η ομάδα μας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Καλαμάτα και αναχώρησε σήμερα για την πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Ο προπονητής, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία βρίσκονται οι Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Παναγιώτου, Στρούγγης, Μπακαγιόκο, Αλόνσο, Ιγκνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Ναούμης, Γκεσάν, Χατζηθεοδωρίδης, Κατάλντι, Χάμζα, Ντιαρά, Πινιέιρο, Λιατσικούρας, Φρίμπονγκ, Μπονέτο, Μορέιρα, Βάργκας, Μουζάκης, Μπολίβαρ, Κουρμινόφσκι».

Θυμίζουμε την ανακοίνωση για το τουρνουά: «Τουρνουά ποδοσφαίρου φιλανθρωπικού χαρακτήρα διοργανώνεται το τριήμερο 10-12 Αυγούστου στο Πανθεσσαλικό στάδιο με τη συμμετοχή του Βόλου, της Καλαμάτας, του Ολυμπιακού Β’ και του Πανιωνίου.

Το τουρνουά διεξάγεται με σκοπό την ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ και η είσοδος των φιλάθλων θα γίνεται από την 2η πεζογέφυρα.

Εισιτήρια των αγώνων πωλούνται καθημερινά από το Ορφανοτροφείο Βόλου, ενώ την ημέρα των αγώνων θα λειτουργεί εκδοτήριο στη 2η πεζογέφυρα του Πανθεσσαλικού σταδίου.

*Δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας

Το πρόγραμμα του τουρνουά έχει ως εξής:

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος (18.30, Πανθεσσαλικό)

Βόλος – Καλαμάτα (21.00 Πανθεσσαλικό)

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2025

Μικρός τελικός (18.30, Πανθεσσαλικό)

Μεγάλος τελικός (21.00, Πανθεσσαλικό).

*Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια του αγώνα, δεν θα υπάρχει ημίωρη παράταση, με το νικητή να αναδεικνύεται μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

*Μετά το τέλος του τουρνουά θα απονεμηθεί τρόπαιο στο νικητή της διοργάνωσης».

