Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Βόλος - Καλαμάτα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου 2026, το οποίο ξεκινά σήμερα με 59 ελληνικές συμμετοχές.
Η Μαρία Ραφαηλίδου και η Μαρία Μαγκούλια ρίχνονται πρώτες στη μάχη του προκριματικού της σφαιροβολίας στις 12:35, εν΄λω στις 13:30 ξεκινά ο προκριματικός του μήκους με τους Μίλτο Τεντόγλου και Νίκο Σταματονικολό.
Στις 18:30 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β', με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 2. Τέλος, στις 21:00, ο Βόλος φιλοξενεί την Καλαμάτα στο μεταξύ τους φιλικό παιχνίδι για το τουρνουά που διεξάγεται στην πόλη της Μαγνησίας. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά επίσης από το Cosmote Sport 2.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου 2026 (10:30,ΕΡΤ2)
- Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β' (18:30, Cosmote Sport2)
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου 2026 απόγευμα (21:00, ΕΡΤ2)
- Βόλος - Καλαμάτα (21:00, Cosmote Sport 2, LIVE από το Gazzetta)
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