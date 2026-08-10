Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Βόλος - Καλαμάτα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου

Επιμέλεια:  Βασιλική Μπαρτζιώτη
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Βόλος - Καλαμάτα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου

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Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το φιλικό Βόλος - Καλαμάτα και την πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου 2026.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου 2026, το οποίο ξεκινά σήμερα με 59 ελληνικές συμμετοχές.

Η Μαρία Ραφαηλίδου και η Μαρία Μαγκούλια ρίχνονται πρώτες στη μάχη του προκριματικού της σφαιροβολίας στις 12:35, εν΄λω στις 13:30 ξεκινά ο προκριματικός του μήκους με τους Μίλτο Τεντόγλου και Νίκο Σταματονικολό.

Στις 18:30 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β', με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 2. Τέλος, στις 21:00, ο Βόλος φιλοξενεί την Καλαμάτα στο μεταξύ τους φιλικό παιχνίδι για το τουρνουά που διεξάγεται στην πόλη της Μαγνησίας. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά επίσης από το Cosmote Sport 2.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας

  • Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου 2026 (10:30,ΕΡΤ2)
  • Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β' (18:30, Cosmote Sport2)
  • Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου 2026 απόγευμα (21:00, ΕΡΤ2)
  • Βόλος - Καλαμάτα (21:00, Cosmote Sport 2, LIVE από το Gazzetta)
@Photo credits: INTIME
     

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