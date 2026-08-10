Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το φιλικό Βόλος - Καλαμάτα και την πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου 2026.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου 2026, το οποίο ξεκινά σήμερα με 59 ελληνικές συμμετοχές.

Η Μαρία Ραφαηλίδου και η Μαρία Μαγκούλια ρίχνονται πρώτες στη μάχη του προκριματικού της σφαιροβολίας στις 12:35, εν΄λω στις 13:30 ξεκινά ο προκριματικός του μήκους με τους Μίλτο Τεντόγλου και Νίκο Σταματονικολό.

Στις 18:30 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β', με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 2. Τέλος, στις 21:00, ο Βόλος φιλοξενεί την Καλαμάτα στο μεταξύ τους φιλικό παιχνίδι για το τουρνουά που διεξάγεται στην πόλη της Μαγνησίας. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά επίσης από το Cosmote Sport 2.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας