Οι φίλοι του ΟΦΗ ανάρτησαν πανό στο ματς με τον Ολυμπιακό για τον οπαδό του ΠΑΟΚ που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Οι οπαδοί του ΟΦΗ παίρνουν τις θέσεις τους στο Παγκρήτιο για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής. Οι Κρητικοί, παράλληλα, έχουν αναρτήσει πανό για τον οπαδό του ΠΑΟΚ που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης.

«Για μία φανέλα ασπρόμαυρη άναψε το σκοτάδι και ένα παιδί του ΠΑΟΚ μας έμεινε σημάδι... Καλό παράδεισο», αναφέρεται στο πανό των φίλων του ΟΦΗ.

