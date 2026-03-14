Ολυμπιακός: Οι αρχικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ για τον ΟΦΗ, ξανά δίδυμο Ταρέμι - Ελ Καμπί

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας της ομάδας του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΟΦΗ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα της ομάδας του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Η διάταξη των Πειραιωτών - με τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί επιβεβαιώνοντας και το σχετικό ρεπορτάζ του Gazzetta - για τον πολύ σημαντικό αυτόν αγώνα της Stoiximan Super League 1: Τζολάκης γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέϊ. Κέντρο με Γκαρθία και Νασιμέντο, ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και άκρα με Ποντένσε και Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο πάγκος του Ολυμπιακού: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Μουζακίτης και Γιαζίτζι.

@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     

