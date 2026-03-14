Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Μαχαιριά στην καρδιά έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε από τραύμα με μαχαίρι στην καρδιά ήταν η αιτία θανάτου του 20χρονου που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 23χρονος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε το βράδυ της Πέμπτης τον νεαρό. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της φονικής συμπλοκής.

Το θανατηφόρο τραύμα στην καρδιά

Σύμφωνα με πληροφορίες από το thestival.gr, ο 20χρονος έχασε περισσότερα από δύο λίτρα αίματος, γεγονός που οδήγησε στον θάνατό του.

Η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας του θύματος, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε ότι το καίριο τραύμα εντοπίστηκε στην περιοχή της καρδιάς.

Όπως εξήγησε, ο θάνατος προήλθε από μαζική απώλεια αίματος έπειτα από ρήξη στο τοίχωμα της καρδιάς, που προκλήθηκε από νύσσον και τέμνον όργανο, όπως ένα μαχαίρι. Παράλληλα διαπιστώθηκε και δεύτερο τραύμα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το οποίο όμως δεν ήταν το μοιραίο.

Τραύματα και στο κεφάλι

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε επίσης θλαστικά τραύματα στο κεφάλι του 20χρονου, τα οποία φαίνεται να προκλήθηκαν από αμβλύ αντικείμενο.

Μεταξύ των ευρημάτων εντοπίστηκε και κάταγμα στη ζυγωματική περιοχή του προσώπου, στοιχείο που δείχνει ότι προηγήθηκε έντονη συμπλοκή πριν από τη μοιραία μαχαιριά.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, τα ευρήματα είναι συμβατά με τον χρόνο και την εξέλιξη των γεγονότων όπως αυτά έχουν καταγραφεί και στο διαθέσιμο οπτικό υλικό.

Ιατροδικαστική εξέταση και στον 23χρονο

Σε ιατροδικαστική εξέταση υποβλήθηκε και ο 23χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είχε δεχθεί επίθεση πριν από το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, φέρει ράμματα στο κεφάλι από θλαστικό τραύμα, καθώς και κακώσεις στο πρόσωπο. Επιπλέον διαπιστώθηκαν πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από τις αρχές προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της συμπλοκής που οδήγησε στη δολοφονία του 20χρονου.

Η παρέμβαση για την αξονική τομογραφία

Η καθηγήτρια Ιατρικής και διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, Λήδα Κοβάτση, χαρακτήρισε την υπόθεση ένα τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε την πόλη.

Όπως σημείωσε, η διερεύνηση της υπόθεσης έγινε τόσο με τις κλασικές ιατροδικαστικές μεθόδους όσο και με ολοσωματική αξονική τομογραφία της σορού.

Η ίδια ευχαρίστησε δημόσια το υπουργείο Υγείας για την άμεση παρέμβαση που κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση της αξονικής εξέτασης, ώστε να ολοκληρωθεί ταχύτερα η διαδικασία και να μπορέσει η σορός να παραδοθεί στους οικείους του νεαρού.

«Ο κατηγορούμενος να σιωπήσει, να σεβαστεί τη μνήμη του θύματος»

«Ο κατηγορούμενος επιχείρησε από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα με ιδιαίτερη σπουδή, να προβάλει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς αναφερόμενος σε άμυνα. Σε αυτό τον χρόνο, το καλύτερο που θα είχε να κάνει ο κατηγορούμενος είναι να σιωπήσει, να σεβαστεί τη μνήμη του θύματος» ανέφερε ο κ. Σπυράτος.

«Σιγά σιγά τα στοιχεία του παζλ συνενώνονται. Είναι σαφές από όλα τα στοιχεία που έχει η υπόθεση, ότι είχε δόλο» προσέθεσε και συνέχισε «Είναι γνωστό ότι γύρω από τα οπαδικά θέματα κανένας δεν ανοίγει το στόμα του, δεν μπορεί με ευκολία κανένας να εισφέρει πληροφορίες, διότι όλο αυτό το παγόβουνο είναι πολλές φορές απειλητικό για τον οποιοδήποτε θα έρθει να καταθέσει ως μάρτυρας και να εισφέρει αυτά που γνωρίζει».

