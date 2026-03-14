Υπάρχει ένα feeling ότι ο Αγιούμπ Ελ Καμπί με τον Μέχντι Ταρέμι να παίξουν μαζί στην κορυφή της επίθεσης για το ΟΦΗ - Ολυμπιακός.

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ θα έχει ελλείψεις για το ΟΦΗ - Ολυμπιακός και οι κύριες είναι αυτές των Μπρούνο (τιμωρημένος) και Έσε (τραυματίας). Τώρα σε σχέση με την αποστολή ο Ισπανός προπονητής πήρε και τους 3 φορ του μαζί.

Υπάρχει η αίσθηση ότι ο Βάσκος θα βάλει - ξανά - μαζί στο αρχικό σχήμα και τον Ταρέμι και τον Ελ Καμπί, έχοντας κλασικά τον Ιρανό πίσω από τον Μαροκινό στράικερ. Σε μία τέτοια περίσταση ο Τσικίνιο είτε θα βρεθεί στα άκρα είτε θα μείνει στον πάγκο.

Από εκεί και πέρα ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια - για αυτόν τον must win αγώνα για τον Ολυμπιακό - και στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά θα παίξουν οι Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και ένας εκ των Κοστίνια - Ροντινέϊ. Κέντρο με Σιπιόνι και έναν εκ των Γκαρθία - Μουζακίτη. Για τα 2... φτερά της επίθεσης φαβορί δείχνουν οι Ζέλσον - Ποντένσε. Και μπροστά βέβαια ο Ταρέμι ως κρυφός κυνηγός πίσω από τον Ελ Καμπί.