Ολυμπιακός: Η σκέψη για νέα συνύπαρξη του Ταρέμι με τον Ελ Καμπί
Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ θα έχει ελλείψεις για το ΟΦΗ - Ολυμπιακός και οι κύριες είναι αυτές των Μπρούνο (τιμωρημένος) και Έσε (τραυματίας). Τώρα σε σχέση με την αποστολή ο Ισπανός προπονητής πήρε και τους 3 φορ του μαζί.
Υπάρχει η αίσθηση ότι ο Βάσκος θα βάλει - ξανά - μαζί στο αρχικό σχήμα και τον Ταρέμι και τον Ελ Καμπί, έχοντας κλασικά τον Ιρανό πίσω από τον Μαροκινό στράικερ. Σε μία τέτοια περίσταση ο Τσικίνιο είτε θα βρεθεί στα άκρα είτε θα μείνει στον πάγκο.
Από εκεί και πέρα ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια - για αυτόν τον must win αγώνα για τον Ολυμπιακό - και στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά θα παίξουν οι Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και ένας εκ των Κοστίνια - Ροντινέϊ. Κέντρο με Σιπιόνι και έναν εκ των Γκαρθία - Μουζακίτη. Για τα 2... φτερά της επίθεσης φαβορί δείχνουν οι Ζέλσον - Ποντένσε. Και μπροστά βέβαια ο Ταρέμι ως κρυφός κυνηγός πίσω από τον Ελ Καμπί.
