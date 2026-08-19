Υπάρχει και συνέχεια για τη θέση του εξτρέμ στον Ολυμπιακό και ως προς τον Ρούμπεν Βάργκας της Σεβίλλης με τις ισπανικές πηγές να μιλούν για πρόταση των Πειραιωτών.

Πρόκειται για μία νέα εξέλιξη που αφορά στον 28χρονο Βάργκας και τον Ολυμπιακό. Είναι διεθνής Ελβετός και παίκτης της Σεβίλλης. Με καταβολές από τη Δομινικανή Δημοκρατία είχε πέρυσι σεζόν με 25 ματς, 3 γκολ και 6 ασίστ.

Με την Ελβετία ο μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού έχει χριστεί 67 φορές διεθνής. Στο φετινό Παγκόσμιο έπαιξε σε 6 ματς έχοντας 2.γκολ και 1 ασίστ. Με τον Βάργκας, συμπαίκτη του ερυθρόλευκου πλέον Φρόιλερ στην Ελβετία, ο Ολυμπιακός είχε ασχοληθεί μεταγραφικά.και παλαιότερα.

Ο έμπειρος Βάργκας είναι αριστεροπόδαρος εξτρέμ. Παίζει και στα 2 άκρα της επίθεσης αλλά και πίσω από τον φορ και έχει ύψος σχεδόν 1.80 μ. (1.79 μ). Τώρα ως προς τα νεότερα. Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες και πηγές από την Ισπανία έχει κάνει πρόταση 12 εκατ. ευρώ με τους Σεβιγιάνους να φέρονται να ζητούν περισσότερα και την κατάσταση να ξεκαθαρίζει λογικά εντός των επόμενων ωρών ή και ημερών.