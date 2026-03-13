Η αποστολή του Πανσερραϊκού για το εντός έδρας ματς της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Άρη.

Με πρωινή προπόνηση στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Πανσερραϊκού για το εντός έδρας ματς με τον Άρη (14/3, 19:30). Τα Λιοντάρια με το «διπλό» στην Τρίπολη έδειξαν πως έχουν ακόμα «σφυγμό» και πως θα παλέψουν μέχρι τέλους στην αντίξοη «μάχη» που δίνουν.

Ο Ζεράρ Σαραγόσα έχει στη διάθεση του 24 ποδοσφαιριστές και ο μοναδικός που δεν μπορεί να υπολογίζει είναι ο τραυματίας Μπεν Σαλάμ, ενώ στην αποστολή επέστρεψε ο Ρουμιάντσεφ .

Θυμίζουμε πως οι Σερραίοι είναι στο -6 από τη 12η ΑΕΛ Novibet, η οποία την ίδια ημέρα θα υποδεχτεί τον προτελευταίο Αστέρα AKTOR, o οποίος είναι στο +1 από τον Πανσερραϊκό και στο -5 από τους Λαρισαίους.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού

Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Βολνέι, Λύρατζης, Ρικέλμε, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Κάλινιν, Αρμουγκόμ, Ρούμιαντσεφ, Ομεονγκά, Λιάσος, Μπρουκς, Δοϊρανλής, Ριέρα, Σοφιανός, Τεϊσέιρα, Καρέλης, Μασκανάκης και Ιβάν.