Ο Πανσερραϊκός έπαιξε με παίκτη παραπάνω από το 27' λόγω αποβολής του Γιαμπλόνσκι, νίκησε 1-0 τον παραπαίοντα Αστέρα Aktor με γκολ του Ιβάν στο 45' +1' και συνεχίζει τη μάχη του για το «θαύμα» της παραμονής στη Super League 1.

Ο Πανσερραϊκός συνεχίζει να βγάζει παλμό και ο Αστέρας AKTOR να... βουλιάζει. Τα Λιοντάρια εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και χάρη στην γκολάρα του Ιβάν πήραν την πρώτη τους εκτός έδρας νίκη στη σεζόν, καθώς επικράτησαν στην Τρίπολη με 1-0.

Στους 15 βαβμούς οι ουραγοί Σερραίοι, στο -1 από τους προτελευταίους Αρκάδες, οι οποίοι παραμένουν στο +5 από τη ζώνη της παραμονής, στην οποία βρίσκονται η ΑΕΛ Novibet και ο Παναιτωλικός, με τον Τίτορμο να έχει ματς λιγότερ.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος κατέβασε την πρώτη του ενδεκάδα ως προπονητής της πρώτης ομάδας του Αστέρα AKTOR σε διάταξη 4-2-3-1. O Xατζηεμμανουήλ στην εστία, με τους Άλχο, Τριανταφυλλόπουλο, Ιβάνοφ και Πομόνη μπροστά του. Γιαμπλόνσκι - Αλάγκμπε δίδυμο στα χαφ, με τον Μπαρτόλο στο «10». Καλτσάς - Κετού εξτρέμ και φορ ο Μακέντα.

Από την πλευρά του ο Ζεράρ Σαραγόσα παρέταξε τον φιλοξενούμενο Πανσερραϊκό σε σχηματισμό 3-4-3. Ο Τιναλίνι στην εστία, με τους Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν στα στόπερ. Δεξιά ο Λύρατζης, αριστερά ο Τσαούσης και δίδυμο στα χαφ Ομεονγκά - Δοϊρανλής. Ριέρα, Τεϊσέιρα και Ιβάν στη γραμμή κρούσης.

Αστοχία Μακέντα, αποβολή Γιαμπλόνσκι και γκολάρα Ιβάν

Οι γηπεδούχοι μπήκαν... νευρικά στο ματς και έκαναν αρκετά λάθη συγκέντωσης. Η πρώτη φάση του ματς ήταν για τους φιλοξενούμενους στο 5ο λεπτό, όταν ο Λύρατζης πάτησε περιοχή από τα δεξιά, απέφυγε τον Πομόνη, γύρισε την μπάλα και ο Δοϊρανλής σούταρε άουτ.

Μετά τα πρώτα 15 λεπτά οι Αρκάδες ανέβασαν την απόδοση τους, πίεσαν για το γκολ και είχαν τρεις ευκαιρίες, τις οποίες σπατάλησε ο Μακέντα. Στο 21ο λεπτό ο Καλτσάς εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά και ο αμαρκάριστος Ιταλός αστόχησε με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι.

Στο 25΄ο Μπαρτόλο γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, τελείωμα μιας επαφής από τον Μακέντα και η μπάλα βγήκε άουτ. Στο 27' ο Άλχο έβγαλε καλή σέντρα από τα δεξιά και ο Ιταλός ξανά δεν βρήκε εστία με το κεφάλι.

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 28ο λεπτό, όταν ο Γιαμπλόνσκι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για άτσαλο μαρκάρισμα στον αστράγαλο του Κάλινιν.

Στο 43' ο Χατζηεμμανουήλ έκανε εντυπωσιακή απόκρουση σε εξαιρετικό σουτ του Φέλτες και στο 45+2' οι Σερραίοι βρήκαν το γκολ στην τελευταία φάση του ημιχρόνου. Ο Ιβάν με ντρίμπλα... ξάπλωσε τον Τριανταφυλλόπουλο, έκανε το 1-2 με τον Τσαούση και με άπιαστο σουτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Χατζηεμμανουήλ για το 0-1.

Δοκάρι ο Πανσερραϊκός, το πάλεψε δίχως αποτέλεσμα ο Αστέρας AKTOR

O Πανσερραϊκός είχε την ευκαιρία του να τελείωσει το ματς από το 54ο λεπτό. Από εκτέλεση κόρνερ του Ριέρα ο Ιβάν πήρε την κεφαλιά και η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα του δοκαριού τους Χατζηεμμανουήλ.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος παρά το αριθμητικό μειονέκτημα έκανε όσο πιο επιθετική γίνεται την ομάδα τους στην προσπάθεια να βρει γκολ. Ο εξτρέμ Εμμανουηλίδης χρησιμοποιήθηκε ως μπακ, ο Μπαρτόλο στα χαφ και τριάδα επιθετικών στη γραμμή κρούσης με Μακέντα, Οκό και τον προβιβασμένο από τη Β' ομάδα Σιμόνι.

Στο 70ο λεπτό ο Εμμανουηλίδης έκανε ωραία ατομική ενέργεια και γύρισμα από τα δεξιά, όμως δεν βρήκε την μπάλα ο Οκό. Στο 79' ο Μακέντα πέρασε την μπάλα στον Οκό, ο οποίος έκανε ένα κοντρόλ και στη συνέχεια αστόχησε με δυνατό διαγώνιο σουτ.

MVP: Ο Ιβάν για το αριστοτεχνικό γκολ που πέτυχε και έκρινε το πρώτο «διπλό» του Πανσερραϊκού.

Στο ύψος του: Εξαιρετικό ματς από τον Δοϊρανλή στη μεσαία γραμμή.

Αδύναμος κρίκος: Αυτός που... έσπασε. Ο Γιαμπλόνσκι λόγω της αποβολής του. Από κοντά και ο Μακέντα για την αστοχία του.

Γκάφα: Το μαρκάρισμα του Γιαμπλόνσκι που έφερε την αποβολή.

Στραγάλι: Έντονα παράπονα από πλευράς Αρκάδων και όχι μόνο για την αποβολή του Γιαμπλόνσκι, η οποία θεωρήθηκε υπερβολική. Οι Κιτρινιμομπλέ ζήτησαν πέναλτι στον Κετού στο 31', ενώ στο φινάλε ακυρώθηκε γκολ του Οκό για φάουλ.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Πανσερραϊκός ήταν πιο ομάδα από τον προβληματικό Αστέρα AKTOR. Οι Σερραίοι εκμεταλλεύτηκαν το αρθμητικό τους πλεονέκτημα και πήραν σημαντική νίκη στην προσπάθεια για το μεγάλο... θαύμα. Σφίγγει η θηλιά για τους Αρκάδες...

Αστέρας AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ (77′ Σιμόνι), Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης (56′ Σιλά), Άλχο (56′ Αλμύρας), Αλάγκμπε, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο, Κετού (66′ Τσιντέρα), Καλτσάς (66′ Εμμανουηλίδης), Μακέντα

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο (46′ Γκελασβίλι), Κάλινιν, Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεόνγκα, Δοϊρανλής, Ριέρα (69′ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (90+2′ Καρέλης), Ιβάν (78′ Σοφιανός)