Στον Πανσερραϊκό δεν κρύβουν την πίστη τους για την παραμονή της ομάδας.

Ο Πανσερραϊκός την περασμένη αγωνιστική πήρε τεράστια νίκη στην Τρίπολη επί του Αστέρα και πλέον υπάρχει αισιοδοξία στον σύλλογο για την παραμονή.

Η ΠΑΕ εν όψει του αγώνα με τον Άρη ανέβασε στα social media ένα εκπληκτικό βίντεο με τον Ισπανό τεχνικό Ζεράρ Σαραγόσα να «ντοπάρει» ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές του με την ατάκα «μπορείτε να μυρίσετε τους τρεις βαθμούς;».

Στο τέλος ο ίδιος στέλνει το μήνυμα: «Εμείς αποφασίζουμε το μέλλον μας, πάμε».

Το βίντεο των «λιονταριών»

Να θυμίσουμε ότι για τον σαββατιάτικο αγώνα με τον Άρη (19:30) για την 25η Αγωνιστική της Stoiximan Super League είναι σε εξέλιξη η προπώληση των εισιτηρίων. Η

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της πως στον αγώνα με τον Άρη που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 14/03/2026 θα λειτουργήσουν στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών οι θύρες 1-2-3-4-5-5Α-6-7.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται διαδικτυακά από την More.com από την Δευτέρα 09/03/2026 πατώντας σε αυτόν τον σύνδεσμο και τηλεφωνικά στο +302117700000(Δευτ – Κυρ: 10.00 – 18.00).

Τα εκδοτήρια του Δημοτικού γηπέδου Σερρών λειτουργούν από την Τρίτη 10/03 και καθημερινά 10:00-14:00 και 18:00-20:00. Για την αγορά των εισιτηρίων θα είναι υποχρεωτική η επίδειξη Α.Δ.Τ, ΑΜΚΑ και email.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι οι ακόλουθες.

Θύρες 5-5Α: 15€, Παιδικό: 10€

*Τα εισιτήρια στις θύρες 5-5Α, το Σάββατο, ημέρα του αγώνα, θα κοστίζουν 25€.

Θύρες 2-4: 30€, Παιδικό: 10€

Θύρα 3: 40€, Παιδικό: 10€

Θύρα 6: 50€

Η ΠΑΕ Άρης έχει παραλάβει εισιτήρια για τις θύρες 1 και 7 και έχει την ευθύνη της διάθεσης τους στους φιλάθλους της. Όσοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο στις θύρες των φιλοξενουμενων να αναζητήσουν το link στην ιστοσελίδα και τα social media της.

Προσοχή: Στις θύρες 1 και 7 θα εισέρχονται μόνο με εισιτήρια εκδοθέντα για αυτές τις θύρες και εισιτήρια από άλλες θύρες δεν θα γίνονται δεκτά.

*Η είσοδος για τα παιδιά κάτω των 15ετών(2011 και μεταγενέστερα) απαιτεί απόκτηση παιδικού εισιτηρίου από τα εκδοτήρια και συνοδεία ενηλίκου.

Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση η ταυτοποίηση των εισιτηρίων στην εφαρμογή Gov.gr Wallet».



