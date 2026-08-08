Ο Μανώλης Σμπώκος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά μετακόμισε στις Σέρρες για χάρη του Πανσερραϊκού.

Ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε ακόμα μια «Σουπερλιγκάτη» κίνηση. Τα Λιοντάρια ενισχύθηκαν στο δεξί άκρο της άμυνας με τον Μανώλη Σμπώκο, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Κηφισιά.

Ο 23χρονος μπακ προέρχεται από την Ακαδημία του ΟΦΗ και από το 2021 ήταν κάτοικος Βορείων Προαστίων. Με την Κηφισιά πανηγύρισε δυο ανόδους από τη Super League 2, ενώ αγωνίστηκε και στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον νεαρό ποδοσφαιριστή Μανώλη Σμπώκο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φορέσει την φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος, στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 19/02/2003, αγωνίζεται ως δεξί μπακ. Από το 2021 ανήκε στην Κηφισιά, με την οποία αγωνίστηκε και στην Super League, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ηλιούπολη.

Νωρίτερα είχε φορέσει τη φανέλα του ΟΦΗ.

Εχει υπάρξει διεθνής με τις Εθνικές U19 και U17.

Μανώλη, καλώς ήρθες στην οικογένεια των “λιονταριών”».