Δήμαρχος Καλαμάτας: «Από τον Νοέμβριο θα μπει στην Παραλία η Μαύρη Θύελλα»

Ο Δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, μίλησε για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας.

Η Καλαμάτα πέτυχε τον μεγάλο στόχο της επιστροφής στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και ήδη κάνει τα σχέδια της για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ένα βασικό ζήτημα για τη Μαύρη Θύελλα είναι το γηπεδικό, καθώς το Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Λίγκας.

O Δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, μίλησε για το χρονοδιάγραμμα που υπάρχειγια το «σπίτι» της ομάδας, το οποίος αναμάμενεται να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει ματς Sueper League τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Με βάση το πρόγραμμα της τρέχουσας σεζόν εντός Νοεμβρίου έγιναν τα ματς από την 9η έως τη 12η αγωνιστική. Αυτό σημαίνει πως χωρίς να υπολογίσουμε ενδεχόμενο κλειδάριθμο στην κλήρωση της Stoiximan Super League της επόμενης σεζόν η Μαύρη Θύελλα αναμένεται να παίξει μακριά από την Καλαμάτα σε τουλάχιστον πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος.

Η δήλωση του Θανάση Βασιλόπουλου

«Την τελευταία εβδομάδα έχω ανέβει δύο φορές στην Αθήνα, μία στην Κόρινθο και μία στην Τρίπολη. Είναι πράγματι εντυπωσιακό, όπου και να πήγαινα μου λέγανε για την Καλαμάτα και συγχαρητήρια για τη Μαύρη Θύελλα που ανέβηκε. Όλη η Ελλάδα το συζητά το θέμα αυτό. Και συζητάει την υποδοχή που έγινε στους πρωταθλητές.

Κατά τα άλλα ό,τι έχουμε πει θα το τηρήσουμε. Προχωράμε κανονικά. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα προλάβουμε. Έχουμε δώσει από την αρχή ένα χρονοδιάγραμμα, από το Νοέμβριο η Καλαμάτα να παίζει στο γήπεδό της. Θα το τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα αυτό. Ελπίζω να μην έχουμε κάτι έκτακτο, που να μην το περιμένουμε.

Θα το τηρήσουμε και το σκέλος με τα 2 εκ. ευρώ θα τρέξει κανονικά και σήμερα στείλαμε τα απαραίτητα χαρτιά, για να έρθει η απόφαση ένταξης για το 1 εκ. του Δήμου Καλαμάτας. Για να τρέξουν και τα υπόλοιπα που είναι πιο λειτουργικά, αλλά άμεσα απαραίτητα για να μπορέσει να αδειοδοτηθεί. Οπότε, προχωράμε κανονικά, εγώ δεν ανησυχώ».