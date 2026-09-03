Η Καλαμάτα θα έχει στο πλευρό της τον κόσμο της για την αναμέτρησή της με τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.

Η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στην 3η αγωνιστική της Super League, με την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα να εξασφαλίζει εισιτήρια για το γήπεδο του Περιστερίου.

Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο μεσσηνιακός σύλλογος, θα ανοίξει για τους φιλάθλους των φιλοξενούμενων μια θύρα, για την οποία το εισιτήριο ορίστηκε στα 25 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (06/09, 19:00) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς θα είναι η Θύρα 1 και η τιμή του εισιτηρίου θα είναι στα 25 ευρώ. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/atromitos-athinon-kalamata-away-section

Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη.