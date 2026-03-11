Το καλεντάρι του ΠΑΟΚ: Ολο το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε
Μετά από 64 ημέρες ασταμάτητης δράσης και 17 επίσημα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ βρίσκει επιτέλους… χώρο να πάρει ανάσα. Σημαντική παράμετρος λίγο πριν οι ομάδες μπουν στην τελική ευθεία της σεζόν 2025-26.
Το ρεπό της Δευτέρας (9/3) και η χαλαρή προπόνηση της Τρίτης (10/3), με τους βασικούς να μένουν εκτός και τους τραυματίες να ακολουθούν πρόγραμμα θεραπείας, έδωσε την ευκαιρία για απαραίτητη αποφόρτιση και πλέον το βλέμμα στρέφεται στην αναμέτρηση της Κυριακής (15/3) με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα.
Η εβδομάδα με μόλις ένα παιχνίδι μοιάζει σχεδόν… πολυτέλεια για τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους παίκτες του, καθώς το προηγούμενο διάστημα κύλησε σε ρυθμούς εξαντλητικού μαραθωνίου. Τώρα, το τεχνικό επιτελείο έχει τον χρόνο να ανασυντάξει δυνάμεις, να διαχειριστεί τα ζητήματα τραυματισμών και να προετοιμάσει την ομάδα για την πιο απαιτητική καμπή της σεζόν.
Ουσιαστικά, ο «Δικέφαλος» μπαίνει σε μια περίοδο όπου κάθε εβδομάδα θα κρίνει και κάτι διαφορετικό. Και το κυριότερο; Στην τελική ευθεία δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώρια χαλάρωσης.
Για τους «ασπρόμαυρους» απομένουν εννέα αναμετρήσεις μέσα σε διάστημα 63 ημερών, με φόντο τους στόχους σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Παιχνίδια με βαθμολογικό βάρος, ντέρμπι υψηλής έντασης και ένας τελικός που θα κρίνει τον έναν από τους δύο μεγάλους στόχους στη χρονιά των 100 ετών του συλλόγου.
Πάμε να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου:
- Κυριακή 15/03: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (18:00)
- Κυριακή 22/03: Βόλος – ΠΑΟΚ (19:00)
- Διακοπή για φιλικά Εθνικών ομάδων
- Κυριακή 05/04: 1η αγωνιστική playoffs
- Διακοπή Πάσχα
- Κυριακή 19/04: 2η αγωνιστική playoffs
- Σάββατο 25/04: Τελικός Κυπέλλου, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
- Κυριακή 03/05: 3η αγωνιστική playoffs
- Κυριακή 10/05: 4η αγωνιστική playoffs
- Τετάρτη 13/05: 5η αγωνιστική playoffs
- Κυριακή 17/05: 6η αγωνιστική playoffs
Η κλήρωση και η οριστικοποίηση του προγράμματος των playoffs έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 24/03.
