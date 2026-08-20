Λίσι: «Οι αλλαγές μας έδωσαν ταχύτητα, θα παλέψουμε στη Νορβηγία»

Όσα δήλωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι μετά το 1-1 στην Τούμπα κόντρα στην Μπραν.

Ο ΠΑΟΚ με το γκολ του Μπάμπα ισοφάρισε σε 1-1 την Μπραν στην Τούμπα και θα τα δώσει όλα στη Νορβηγία για να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι περιμένει από τους παίκτες του να παρουσιάσουν μια μαχητική εμφάνιση στη Νορβηγία, τονίζοντας στη συνέντευξη Τύπου:

Για ποιος ήταν ο βασικός λόγος που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ: «Σίγουρα στο ποδόσφαιρο είναι σημαντικό να σκοράρεις, το σημαντικότερο. Χάσαμε ξανά πολλές ευκαιρίες, περισσότερες από ότι με την Άντερλεχτ. Πήγαμε καλά στις αρχές του ματς. Ξεκινήσαμε καλά για 35 λεπτά. Έπειτα λίγο κουραστήκαμε, χάναμε την κατοχή, αλλά διαχειριστήκαμε καλά τις καταστάσεις και δεν δεχτήκαμε πολλές φάσεις. Στο β' ημίχρονο συνέχισαν να πιέζουν, αδειάσαμε από δυνάμεις στο 60', μείναμε από ενέργεια. Δεν ήταν εύκολη η διαχείριση. Έπρεπε να σκεφτώ ποιοι θα ήταν οι ιδανικοί παίκτες να τελειώσουν το παιχνίδι. Όταν άνοιξαν το σκορ δείξαμε φοβισμένοι και έπειτα δυσκολευτήκαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Οι αλλαγές μας έδωσαν.... χώρο και ταχύτητα, αξίζαμε την ισοπαλία και στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη. Ευχαριστώ τους οπαδούς που στήριξαν ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή που ήταν ξανά ένα κλειδί για να αλλάξουμε τον αγώνα».

Για την απουσία Κωνσταντέλια-Ζίβκοβιτς αν είναι ευκαιρία για αναδειχθούν πρόσωπα-ηγέτες: «Νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα ηγεσίας. Είναι θέμα ταχύτητας, μάχης, να δίνουν οι παίκτες τα πάντα. Αντιμετωπίσαμε μία ομάδα με πολύ καλή φυσική κατάσταση, πιο έτοιμη, οπότε ήταν πιο δύσκολο. Είχαμε διαφορετικά δεδομένα. Χτίζουμε την ομάδα μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Είμαι χαρούμενος με τις αλλαγές, ήταν πολύ σημαντικοί όλοι. Έδωσαν βοήθεια. Οι αναπληρωματικοί είναι εξίσου σημαντικοί στα παιχνίδια, να μεγαλώσουμε αριθμητικά τα άτομα στον πάγκο για να έχουμε παραπάνω λύσεις στη συνέχεια».

Για τον Μιχαηλίδη και το σκεπτικό του να μην αγωνιστεί: «Ο Χατζηδιάκος με τον Ελουστόντο δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στο ματς ανταποκρίθηκαν και σε αυτό. Στο ματς με την Άντερλεχτ υποφέραμε από αυτό (βαθιές μπαλιές) και έπαιζε ο Μιχαηλίδης. Έχουμε πολλά παιχνίδια και παίζει ρόλο αυτό. Πρέπει να βελτιωθούμε και σε αυτό το κομμάτι. Το επόμενο παιχνίδι θα είναι πιο δύσκολο. Συνεχής βελτίωση, χρειαζόμαστε χρόνο αλλά δεν τον έχουμε διαθέσιμο».

Για τις απουσίες της Μπραν που αγωνίζονται στη ρεβάνς: «Η Μπραν έχει έναν «καθαρό» τρόπο παιχνιδιού, διαφορετικό από μας και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι στον τρόπο παιχνιδιού της παρά τις επιστροφές. Είναι πολύ καλή ομάδα. Περιμένω παρόμοια εμφάνιση».

Για το αν ο Ζαφείρης τους βοήθησε στην... παρακολούθηση: «Αναλύσαμε τον αντίπαλο, όπως πράττουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν βοήθησε κάπου ο Ζαφείρης. Παρακολούθησα αρκετά ματς της Μπραν. Μελετήσαμε αρκετά την αντίπαλό μας χωρίς τον Ζαφείρη».

Για την παρουσία φίλων του ΠΑΟΚ στη Νορβηγία:«Σίγουρα οι οπαδοί μας είναι φανταστικοί εντός και εκτός έδρας. Αναμένω να μας βοηθήσουν και εκεί στο επόμενο παιχνίδι».

Για το αν η εμφάνιση δίνει αυτοπεποίθηση ενόψει ρεβάνς: «Αμφότερες οι ομάδες θα διορθώσουν πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού τους. Έχουμε χρόνο ενόψει της ρεβάνς. Θα διορθώσουμε το β' ημίχρονο. Πάντα πιστεύω σε αυτή την ομάδα και στον σύλλογο και είμαι σίγουρος ότι θα παλέψουμε στη Νορβηγία».

