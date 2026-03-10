Η ΕΠΟ έκανε γνωστή την ώρα του τελικού Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό.

«Ασπρόμαυρη» υπόθεση είναι ο τελικός Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ ως τυπικά γηπεδούχος να υποδέχεται τον ΟΦΗ στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γνωστοποίησε και την ώρα της πρώτης σέντρας. Συγκεκριμένα η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 20:30.

Θυμίζουμε πως οι Θεσσαλονικείς για να καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό απέκλεισαν στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό, ενώ οι Κρητικοί ξεπέρασαν το εμπόδιο του Λεβαδειακού. Και έτσι οι δύο αυτές ομάδες θα παλέψουν για τον σημαντικό αυτό τίτλο στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό με το παιχνίδι όπως αναφέραμε να αρχίζει στις 20:30.