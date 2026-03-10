ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οριστικοποιήθηκε η ώρα του τελικού Κυπέλλου
«Ασπρόμαυρη» υπόθεση είναι ο τελικός Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ ως τυπικά γηπεδούχος να υποδέχεται τον ΟΦΗ στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γνωστοποίησε και την ώρα της πρώτης σέντρας. Συγκεκριμένα η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 20:30.
Θυμίζουμε πως οι Θεσσαλονικείς για να καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό απέκλεισαν στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό, ενώ οι Κρητικοί ξεπέρασαν το εμπόδιο του Λεβαδειακού. Και έτσι οι δύο αυτές ομάδες θα παλέψουν για τον σημαντικό αυτό τίτλο στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό με το παιχνίδι όπως αναφέραμε να αρχίζει στις 20:30.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.