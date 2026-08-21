Η περίπτωση του 26χρονου φορ Σάντρο Κουλένοβιτς ήρθε στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φαίνεται να έκανε πρόταση δανεισμού του από τη Τορίνο.

Μετά την περίπτωση του Στρέλετς, ο ΠΑΟΚ ασχολείται και με άλλες περιπτώσεις επιθετικών για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τον Σάντρο Κουλένοβιτς να έρχεται στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, ο Δικέφαλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Τορίνο για την απόκτηση του 26χρονου φορ με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μεγάλωσε στις ακαδημίες της Ντιναμό Ζάγκρεμπ πήρε μεταγραφή σε νεαρή ηλικία στη Λέγκια Βαρσοβίας από όπου έπαιξε δανεικός στους νεαρούς της Γιουβέντους.

Στη συνέχεια επέστρεψε στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ όπου σε 127 παιχνίδια πέτυχε 43 γκολ και μοίρασε 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ η Τορίνο τον πήρε αρχικά ως δανεικό και στη συνέχεια παρέμεινε με κανονική αγορά αντί 3 εκατ. ευρώ καθώς υπήρχε όρος για να γίνει υποχρεωτική η οψιόν.