Η Κηφισιά προηγήθηκε στο 20ο λεπτό του ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, χάρη στο γκολ του Πόμπο.

Η Κηφισιά προηγήθηκε στο ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, στο οποίο ο Τίτορμος γιορτάζει 100 χρόνια ιστορίας.

Στο 20ο λεπτό ο Κονατέ έβγαλε σέντρα, από το κεφάλι του Γκράναθ η μπάλα έφτασε στον Πόμπο, ο οποίος με άπιαστο τελείωμα νίκησε τον Κουτσερένκο για το 0-1.

Παρά το γεγονός πως η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έμεινε πίσω στο σκορ η «κιτρινομπλέ» εξέδρα δεν σταμάτησε να φωνάζει, θέλοντας να ωθήσει τους πάικτες των Καναρινιών.

O Iσπανός μεσοεπιθετικός της Κηφισιάς σε 23 εμφανίσεις στο φετινό πρωτάθλημα έχει 5 γκολ και 3 ασίστ.