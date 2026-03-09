Πρίτσας για Παναιτωλικό: «Ένας αιώνας γεμάτος αγώνες, αξίες και συνεχή προσφορά στο ποδόσφαιρο και την κοινωνία του Αγρινίου»

Το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη της Κηφισιάς, Χρήστου Πρίτσα, για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού.

Η Κηφισιά είναι η φιλοξενούμενη του Παναιτωλικού στο ματς των 100 χρόνων και οι φιλοξενούμενοι τίμησαν αναλόγως τη γιορτή του Τίτορμου. Ο διοικητικός ηγέτης των φιλοξενούμενων, Χρήστος Πρίτσας, με δήλωση του έστειλε το μήνυμα για αυτή την ξεχωριστή ημέρα των Αγρινιωτών.

Η δήλωση του Χρήστου Πρίτσα

«Εκ μέρους της ΠΑΕ Κηφισιά θα θέλαμε να συγχαρούμε θερμά τον Παναιτωλικό για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας.

Ένας αιώνας γεμάτος αγώνες, αξίες και συνεχή προσφορά στο ποδόσφαιρο και την κοινωνία του Αγρινίου.

Είναι μεγάλη τιμή να βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε ένα καταπληκτικό γήπεδο, σε μία φανταστική ατμόσφαιρα, λαμβάνοντας μέρος στο σημερινό παιχνίδι και να τιμούμε έναν ιστορικό σύλλογο, ο οποίος ξεχωρίζει για το ήθος του και τη σημαντική διαδρομή που έχει διαγράψει τον τελευταίο αιώνα στον ελληνικό αθλητισμό.

Ευχόμαστε ο Παναιτωλικός να συνεχίσει την πορεία του με ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και ένα λαμπρό μέλλον, όπως του αξίζει και του αρμόζει».