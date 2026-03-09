Κατάμεστο θα είναι το γήπεδο του Αγρινίου για το ματς των 100 χρόνων του Παναιτωλικού κόντρα στην Κηφισιά καθώς εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια.

Ημέρας γιορτής στο Αγρίνιο καθώς ο Παναιτωλικός κλείνει 100 χρόνια ιστορίας και μία σειρά από events και ιστορικές αναδρομές έλαβαν μέρος τις τελευταίες μέρες με αποκορύφωμα τον αγώνα με την Κηφισιά για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Σε αυτό το παιχνίδι, οι παίκτες του Παναιτωλικού θα φορέσουν τη νέα επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια της ομάδας και το γήπεδο θα είναι κατάμεστο καθώς εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το σπουδαίο παιχνίδι.

Συνολικά θα δώσουν στο παρών 5.950 οπαδοί των Αγρινιωτών στις εξέδρες ενώ για πρώτη φορά μετά από 2,5 χρόνια θα λειτουργήσει μέρος της μικρής εξέδρας. Όταν τεθεί σε λειτουργία και το πάνω μέρος, το γήπεδο θα μπορέσει να φιλοξενήσει άλλους 500 οπαδούς.