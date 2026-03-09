Γιάννης Αναστασίου, Mάρκο Μαρκόφσκι, Χρίστος Σιέλης, Σεμπάστιαν Μλάντεν και Φάρλεϊ Ρόσα στέλνουν μέσω του Gazzetta τις ευχές τους για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού.

Ξεχωριστή ημέρα για την οικογένεια του Παναιτωλικού. Μια ημέρα σαν τη σημερινή το 1926 ιδρύθηκε ο σύλλογος που έμελε να γίνει το καμάρι όχι μόνο του Αγρινίου αλλά ολόκληρης της Αιτωλοακαρνανίας και πλέον συμπλήρωσε ένας αιώνας περήφανης ιστορίας.

Πέντε εξέχοντα μέλη της ομάδας των 100 χρόνων του Τίτορμου μίλησαν στην κάμερα του Gazzetta και έστειλαν τις ευχές τους για αυτήν την ξεχωριστή επέτειο της ομάδας που «υπηρετούν». Ο λόγος για τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου, τον Team Manager Μάρκο Μαρκόφσκι, τους εκ των αρχηγών Χρίστο Σιέλη - Σεμπάστιαν Μλάντεν και τον Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος είναι από τα πλέον αγαπημένα παιδιά της «κιτρινομπλέ» εξέδρας.

Παράλληλα, ο Κύπριος στόπερ των Καναρινιών έκανε κάλεσμα στον κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο για το ματς - γιορτή με την Κηφισιά (9/3, 18:00) και να ωθήσει την ομάδα.

Οι ευχές από την «οικογένεια» του Παναιτωλικού

Μάρκο Μαρκόφσκι: «Χρόνια πολλά ανεξάρτητε και αγαπημένε μας σύλλογε, Παναιτωλικέ!».

Γιάννης Αναστασίου: «Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα πάνω απ' όλα! Εύχομαι αυτή η ομάδα να ζήσει ακόμα μεγαλύτερες στιγμές. Σίγουρα το αξίζει και το δικαιούται ο κόσμος, η πόλη και όλη η ομάδα. Αυτό είναι κάτι που δύσκολα το συναντάς σε όλη την Ελλάδα. Εύχομαι να συνεχιστεί έτσι για... 100αδες ακόμα χρόνια. Χρόνια πολλά Παναιτωλικέ».

Χρίστος Σιέλης: «Χρόνια πολλά στον Παναιτωλικό μας! Πάμε όλοι μαζί σήμερα για την νίκη!».

Σεμπάστιαν Μλάντεν: «Γεια σας, φίλοι του Παναιτωλικού. Θέλω απλά να ευχηθώ τα καλύτερα στον σύλλογό για την επέτειο των 100 χρόνων και πολλά πολλά χρόνια με καλά αποτελέσματα».

Φάρλεϊ Ρόσα: «Χρόνια πολλά Παναιτωλικέ για τα 100 χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενο που επέστρεψα εδώ και πολύ χαρούμενος που παίζω γι' αυτή την ομάδα. Αυτή είναι η τρίτη μου φορά και είναι χαρά μου. Νιώθω σαν το σπίτι μου εδώ.

Ελπίζω να έχουμε υπέροχο φινάλε της σεζόν και να ξεκινήσουμε καλά την επόμενη σεζόν γιορτάζοντας τα 100 χρόνια. Εύχομαι σε όλους τους φιλάθλους να απολαύσουν αυτή τη γιορτή για τα 100 χρόνια. Πάμε Παναιτωλικέ».