Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαλιφού Σουμά με τη μορφή δανεισμού από τη Μάλμε.

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την πρώτη από τις τρεις μεταγραφές που έχει κλείσει για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Ο λόγος για τον Σαλιφού Σουμά, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Μάλμε.

Μετά την προσθήκη του εξτρέμ από τη Γουινέα ο Τίτορμος αναμένεται να ανακοινώσει τους δανεισμούς του Ματέο Μεχία από τη Μπούργκος και του Γιουσούφ Μπάντζι από την Άαρχους.

Αναλυτικά:

«Ο Σαλιφού Σουμά (Salifou Soumah) παραχωρήθηκε από τη Malmö στην ομάδα μας με δανεισμό έως τον Ιούνιο του 2027. Γεννήθηκε στις 03.10.2003 στη Γουινέα και από την Kaloum της χώρας του μεταγράφηκε στη Γαλλική Bastia και στη συνέχεια στη Havre. Το 2023 αποκτήθηκε από Zira του Αζερμπαϊτζάν. Ακολούθησε η μεταγραφή στη Σουηδική Malmö το περασμένο καλοκαίρι, απ’ την οποία παραχωρήθηκε με δανεισμό το τελευταίο εξάμηνο Radomiak της Πολωνίας. Είναι διεθνής με την Εθνική Γουινέας.

Το καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!»