Παναιτωλικός: Πήρε... φωτιά το Αγρίνιο την «παραμονή» των 100 χρόνων

Βασίλης Μπαλατσός
Παναιτωλικός

Οι οργανωμένοι φίλοι του Παναιτωλικού έστησαν το δικό τους πάρτι στο Αγρίνιο λίγες ώρες πριν μπούμε στην ημέρα των 100 χρόνων.

Το Αγρίνιο κινείται σε ρυθμούς... 100 χρόνων Παναιτωλικού. Στις 9 Μαρτίου η ομάδα συμπληρώνει έναν αιώνα ιστορίας και λίγη ώρα πριν μπούμε στην ημέρα γιορτής για τον Τίτορμο οι φίλοι της ομάδας ξεκίνησαν το δικό τους «πάρτι»!

Στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες φίλοι των Κιτρινομπλέ, οι οποίοι έκαναν... κερκίδα με συνθήματα, βεγγαλικά και καπνογόνα.

Φυσικά η κατάσταση θα κορυφωθεί την ημέρα της συμπλήρωσης των 100 χρόνων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ματς - γιορτή με την Κηφισιά, ασχέτως αποτελέσματος.

Το μήνυμα των Warriors

«Σήμερα ανάψαμε το φυτίλι, αύριο Δευτέρα, θα σκάσει η βόμβα.

 

Συμμετέχουμε όλοι αγοράζοντας ατομικά υλικό και ενισχύουμε το υπερθέαμα που θα στηθεί.

Στις 22:00 ακριβώς(!!!) βγαίνουμε σε δρόμους, πλατείες και ταράτσες με πυρσούς και πυροτεχνήματα».

     

