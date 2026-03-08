Μάγκνουσον: «Ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό, έγιναν κάποια λάθη»

Ο στόπερ του Λεβαδειακού Χόρντουρ Μάγκνουσον μίλησε για τη συμμετοχή του κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον δεν μπόρεσε να δώσει στον Παναθηναϊκό αυτό που ήθελε εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του. Ο στόπερ του Λεβαδειακού μετά το σημερινό ματς μίλησε στη Nova και τόνισε ότι έγιναν κάποια λάθη, αλλά ευχαρίστησε το τριφύλλι για όσα έζησε και πλέον νιώθει άνετα στην ομάδα της Βοιωτίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάγκνουσον:

«Μπήκε γρήγορα το πρώτο γκολ, στο δεύτερο είναι εύκολο να κρίνουμε την απόφαση του διαιτητή, θα μπορούσε ίσως να την ελέγξει λίγο καλύτερα γιατί είχε τελειώσει η φάση, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, κατά την άποψη μου ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είναι μία μεγάλη ομάδα».

Για το αν τα άσχημα αποτελέσματα στα τελευταία παιχνίδια έχουν χαλάσει το κλίμα και την ψυχολογία της ομάδας του: «Δεν ανησυχούμε για τίποτα, ο στόχος μας παραμένει η 5η θέση και η έξοδος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχουμε τραυματισμούς, έχουμε κάποιες ατυχίες, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι, είμαι υπερήφανος για αυτή την ομάδα, έχουμε ένα φανταστικό σύνολο, δεν περίμενα για να είμαι ειλικρινής όταν ήρθα να έχουμε καταφέρει τόσα πολλά, είναι μία πολύ καλή αρχή αυτή για εμάς».

Για το τι είναι αυτό που μπορεί βοηθήσει στην ανάκαμψη της ομάδας του: «Πρέπει να σκοράρουμε, όταν το καταφέρνουμε αυτό δεν ανησυχούμε, σήμερα ήμασταν αρκετά καλοί ειδικά στο πρώτο ημίχρονο».

Για το αν είναι μία δεύτερη ευκαιρία ο Λεβαδειακός μετά τον τραυματισμό του: «Θέλω να αδράξω την ευκαιρία και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, δεν είχα την ευκαιρία να το κάνω, πέρασα υπέροχα εκεί, είμαι συναισθηματικός και είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίζω, είχα ζητήματα με το πόδι μου έγιναν κάποια λάθη, αλλά νιώθω ξανά πως βρίσκομαι στο ίδιο επίπεδο με πριν. Ευχαριστώ τον κ. Κομπότη και όλους όσους με έφεραν στον Λεβαδειακό».

Για το τι τον έπεισε να επιλέξει τον Λεβαδειακό: «Ένα τηλέφωνο χρειάστηκε για να πειστώ, με εμπιστεύθηκαν και αυτό είναι αρκετό για να είμαι ευγνώμων, μου ζήτησαν να είμαι ο εαυτός μου».