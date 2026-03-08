Με ηγέτη τον Ανδρέα Τεττέη που συμμετείχε και στα τέσσερα γκολ, ο σούπερ αποτελεσματικός Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα με 4-1 τον Λεβαδειακό και «κλείδωσε» την τέταρτη θέση και το εισιτήριο στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν... σίφουνας από την Λιβαδειά, επιβλήθηκε με 4-1 επί της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παρουσία του στα φετινά play offs.

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός: Έτσι έπαιξαν

Ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε τον Λεβαδειακό με τον Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια, αριστερό μπακ τον Βήχο, δεξιό τον Τσάπρα και τον Μάγκνουσον με τον Φίλων στο κέντρο της άμυνας. Τσόκαι, Κωστή και Πεντρόζο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Παλάσιος στο ένα ''φτερό'', ο Μπάλτσι στο άλλο και σέντερ φορ ο Όζμπολτ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν στην υπεράσπιση της εστίας. Ερνάντεθ, Γεντβάι, Κάτρης η τριπλέτα στους στόπερ. Αριστερός μπακ-χαφ ο Κυριακόπουλος και δεξιός ο Καλάμπρια. Μπακασέτας και Κοντούρης οι δύο κεντρικοί χαφ. Ταμπόρδα και Ζαρουρί πίσω από τον Τεττέη.

Παναθηναϊκός σαν... κόμπρα!

Μπορεί ο Λεβαδειακός να είχε τον έλεγχο του ματς μέχρι το ημίωρο(71%-29% η κατοχή), μπορεί να είχε τρεις στιγμές όπου απείλησε με Μπάλτσι, Πεντρόσο και Μάγκνουσον αλλά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε φοβερό φεγγάρι αποτελεσματικότητας, την πρώτη, άντε την δεύτερη ευκαιρία την στέλνει στο πλεκτό και ανεβάζοντας την απόδοσή του από το 30' και μετά κατάφερε να χτυπήσει σαν την... κόμπρα! Στο 37' κι ενώ ο Λοντίγκιν έχει πει ''όχι'' με σπουδαία επέμβαση σε κεφαλιά του Τεττέη, ο Ταμπόρδα γύρισε υπέροχα την μπάλα και ο Ερνάντεθ από κοντά άνοιξε το σκορ για το Τριφύλλι. Το μομέντουμ ήταν με τους Αθηναίους και στο φινάλε του πρώτου μέρους ο Μπακασέτας με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έβαλε στέρεες βάσεις επικράτησης για τους ''πράσινους'' που πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 2-0.

Φουλ του τέσσερα για το Τριφύλλι!

Έχοντας το... μαξιλαράκι των δύο τερμάτων, ο Παναθηναϊκός ήταν το απόλυτο φαβορί για την επικράτηση, φροντίζοντας να κάνει ακόμη πιο εύκολο το έργο του. Στο 50' μετά από κλέψιμο του Τεττέη, η μπάλα έφτασε στον Κοντούρη που με δυνατό σουτ έκανε το 3-0.

Παρά το γεγονός πως βρίσκονταν πίσω στο σκορ, οι γηπεδούχοι δεν άφησαν το παιχνίδι. Στο 59' ο Μάγκνουσον νικήθηκε από τον Λαφόν αλλά στο 61' η κεφαλιά του Πεντρόσο έκανε το 3-1 μετά από την σέντρα του Βήχου.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν χαλαρώσει, ο Όζμπολτ στο 70' έχασε ευκαιρία και ο Κυριακόπουλος στα... καπάκια, έβαλε τέλος στη σεμνή τελετή. Μετά από σέντρα του Πελίστρι, έκανε εξαιρετικό τελείωμα με το δεξί και καθάρισε το ματς στο 71'.

Με τέσσερα γκολ, στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την τέταρτη θέση και έβαλε τέλος στη κουβέντα των τελευταίων μηνών.

MAN OF THE MATCH: Ανδρέας Τεττέη. Μπορεί να μην σκόραρε αλλά έκανε όλα τα υπόλοιπα. Από δική του κεφαλιά ξεκίνησε η φάση του πρώτου γκολ. Από δικό του κερδισμένο πέναλτι ήρθε το δεύτερο και από δικό του κλέψιμο και ασίστ το τρίτο. Ακόμη μία ολοκληρωτική παρουσία στην κορυφή της επίθεσης του Παναθηναϊκού.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Γιώργος Κυριακόπουλος. Ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση του Έλληνα αριστερού μπακ, ο οποίος την... σφράγισε με το τέταρτο αποψινό γκολ του Παναθηναϊκού.

Στην ίδια κατηγορία ο Βιθέντε Ταμπόρδα για την ασίστ στο πρώτο γκολ που άνοιξε τον δρόμο της νίκης για την ομάδα του.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Παναθηναϊκός έκανε φύλλο και φτερό την άμυνα του Λεβαδειακού, σκοράροντας τέσσερα γκολ και χάνοντας ακόμη δύο μεγάλες ευκαιρίες. Η ανασταλτική συμπεριφορά των Βοιωτών απόψε, δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Ο Τεττέη ήταν άλυτος γρίφος, ο Τσοκάι έκανε ανόητο πέναλτι, ο Κυριακόπουλος εκτέλεσε σαν σε προπόνηση, όπως και ο Κοντούρης στο τρίτο γκολ.

Η ΓΚΑΦΑ: Τσοκάι. Έκανε δύο. Το πέναλτι στον Τεττέη και το πούλημα της μπάλας εντός περιοχής στο τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού. Κάκιστο ματς από τον έμπειρο μέσο.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Τσακαλίδης κατάφερε να δει επιθετικό φάουλ του Τεττέη, σε φάση όπου υπάρχει πεντακάθαρο πάτημα του Έλληνα στράικερ από τον Τσόκαι. Ορθά τον φώναξε ο VAR και υπέδειξε την παράβαση υπέρ του Παναθηναϊκού.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός έκανε... περίπατο στη Λιβαδειά, ήταν ξανά φοβερά αποτελεσματικός και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τεττέη, επιβλήθηκε άνετα με 4-1 και θα ''κλείδωσε'' την τέταρτη θέση.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας (86' Μανθάτης), Μάγκνουσον, Φίλων, Τσόκαι (86' Νίκας), Κωστή (65' Λαμαράνα), Μπάλτσι (75' Συμελίδης), Πεντρόζο, Παλάσιος, Όζμπολτ(75' Λαγιούς)

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Τουμπά, Γεντβάι, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Μπακασέτας (84' Τσέριν), Κοντούρης (66' Σισοκό), Ταμπόρδα (66' Πελίστρι), Ζαρουρί (66' Αντίνο), Τεττέη (75' Σφιντέρσκι).