Superleague, η βαθμολογία: Οριστικά στην 4άδα και τα playoffs ο Παναθηναϊκός!

Την 4η θέση και μαθηματικά «κλείδωσε» ο Παναθηναϊκός μετά το νικηφόρο πέρασμα του από τη Λιβαδειά και θα αγωνιστεί στα playoffs.

O αγώνας της Λιβαδειάς, ανάμεσα στο γηπεδούχο Λεβαδειακό και τον Παναθηναϊκό ήταν τελικός 4άδας. Οι Βοιωτοί ήθελαν νίκη για να διατηρήσουν ακέραιες ελπίδες, ενώ στο Τριφύλλι ήξεραν πως με τρίποντο θα… καθάριζαν με το συγκεκριμένο θέμα, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της κανονικής περιόδου. Τελικά έγινε το δεύτερο.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με 4-1, βρέθηκε στο +6 από την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου και… κλείδωσε και μαθηματικά την παρουσία του στην 4άδα (εισιτήριο Europa League) και το έξτρα πρωτάθλημα των playoffs, καθώς έχει και την μεταξύ τους ισοβαθμία.

Από την άλλη ο εκπληκτικός φετινός Λεβαδειακός, που τις τελευταίες αγωνιστικές δείχνει πως έχει… ξεφουσκώσει, θα διεκδικήσει το ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσα από τους αγώνες στο γκρουπ «5-8».

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (24η)

Αρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1

Βόλος – ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)

Η βαθμολογία της 24ης αγωνιστικής

1. AEK 56

2. ΠΑΟΚ 53 (23 αγωνες)

3. Ολυμπιακός 53 (23 αγωνες)

4. Παναθηναϊκός 45

-------------------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 29

7. Άρης 29

8. Ατρόμητος 28

--------------------------------------

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 24 (23 αγωνες)

11. Παναιτωλικός 21 (23 αγωνες)

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 15

H επόμενη αγωνιστική (25η)

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός (5μμ)

Πανσερραϊκός – Αρης (7.30μμ)

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά – Βόλος (4μμ)

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (6μμ)

Ατρόμητος – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)