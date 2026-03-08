Superleague, η βαθμολογία: Οριστικά στην 4άδα και τα playoffs ο Παναθηναϊκός!
O αγώνας της Λιβαδειάς, ανάμεσα στο γηπεδούχο Λεβαδειακό και τον Παναθηναϊκό ήταν τελικός 4άδας. Οι Βοιωτοί ήθελαν νίκη για να διατηρήσουν ακέραιες ελπίδες, ενώ στο Τριφύλλι ήξεραν πως με τρίποντο θα… καθάριζαν με το συγκεκριμένο θέμα, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της κανονικής περιόδου. Τελικά έγινε το δεύτερο.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με 4-1, βρέθηκε στο +6 από την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου και… κλείδωσε και μαθηματικά την παρουσία του στην 4άδα (εισιτήριο Europa League) και το έξτρα πρωτάθλημα των playoffs, καθώς έχει και την μεταξύ τους ισοβαθμία.
Από την άλλη ο εκπληκτικός φετινός Λεβαδειακός, που τις τελευταίες αγωνιστικές δείχνει πως έχει… ξεφουσκώσει, θα διεκδικήσει το ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσα από τους αγώνες στο γκρουπ «5-8».
Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (24η)
Αρης – Ατρόμητος 0-0
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1
Βόλος – ΟΦΗ 1-1
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)
Δευτέρα 9 Μαρτίου
Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)
Η βαθμολογία της 24ης αγωνιστικής
1. AEK 56
2. ΠΑΟΚ 53 (23 αγωνες)
3. Ολυμπιακός 53 (23 αγωνες)
4. Παναθηναϊκός 45
-------------------------------------
5. Λεβαδειακός 39
6. ΟΦΗ 29
7. Άρης 29
8. Ατρόμητος 28
--------------------------------------
9. Βόλος 28
10. Κηφισιά 24 (23 αγωνες)
11. Παναιτωλικός 21 (23 αγωνες)
12. ΑΕΛ Novibet 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 15
H επόμενη αγωνιστική (25η)
Σάββατο 14 Μαρτίου
ΟΦΗ – Ολυμπιακός (5μμ)
Πανσερραϊκός – Αρης (7.30μμ)
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)
Κυριακή 15 Μαρτίου
Κηφισιά – Βόλος (4μμ)
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (6μμ)
Ατρόμητος – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
