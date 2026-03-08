Οδοστρωτήρας στη Λιβαδειά ο Παναθηναϊκός, εξασφαλίζοντας το αυτονόητο!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για το άνετο και εντυπωσιακό πέρασμα του Παναθηναϊκού από την Λιβαδειά με το οποίο κλείδωσε την 4άδα.

Δεύτερη συνεχόμενη τεσσάρα. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα. Εξασφάλιση της τέταρτης θέσης. Και ένα πέρασμα από την Λιβαδειά σαν θηριώδες 4Χ4, σαν οδοστρωτήρας που δεν βλέπει τίποτα στο διάβα του.

Ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδειά ήταν... Παναθηναϊκός, έδειξε την τεράστια διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες και έβαλε τέλος στην άβολη, άσχημη, μη ταιριαστή συζήτηση των τελευταίων μηνών για την τέταρτη θέση. Για ακόμη ένα ματς εμφανίστηκαν τα σημάδια του τελευταίου μήνα που το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ είναι εξαιρετικό.

Η αμυντική συνέπεια, ο τρομερός Ανδρέας Τεττέη, τα υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης και η φοβερή και τρομερή αποτελεσματικότητα μπροστά από την αντίπαλη εστία. Με τον Τεττέη να είναι άπιαστος, τον Ταμπόρδα να προσφέρει απόλυτη ουσία, τον Κοντούρη να γράφει ακόμη μία εξαιρετική παρουσία, τις καλές επιθέσεις να διαδέχονται η μία την άλλη όταν άνοιξαν οι χώροι, το Τριφύλλι έφτασε άνετα και ωραία στην επικράτηση, ανεβάζοντας την απόδοσή του μετά από ένα κακό πρώτο ημίωρο.

Αφήνοντας μετά από τέσσερα παιχνίδια, την αγαπημένη του συνήθεια στην άκρη, ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε στο πρώτο δεκάλεπτο, δεν ήταν καλός και το 29% στη κατοχή της μπάλας στο 30' μπορεί να περιγράψει την έλλειψη επιθετικότητας του Τριφυλλιού στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από το ημίωρο κι έπειτα και έχοντας ανεβάσει πιο ψηλά την πίεσή του από την μεσαία γραμμή, το Τριφύλλι κέρδισε μέτρα, πάτησε το επιθετικό τρίτο και από μία στατική φάση κατάφερε να ανοίξει το σκορ.

Η κυνικότητά ήταν ξανά μαζί του. Ο Λοντίγκιν μπορεί να κάνει μια σπουδαία επέμβαση στη κεφαλιά του Τεττέη, ωστόσο, η... αλεπού με το 20, ο Ταμπόρδα έβγαλε ένα πάρε-βάλε γύρισμα στο πρώτο δοκάρι και ο Ερνάντεθ σαν σε προπόνηση άνοιξε το σκορ. Το γκολ έδωσε ψυχολογία, οι ''πράσινοι'' ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να πετύχουν και δεύτερο γκολ πριν βγει το ημίχρονο.

Ο Τσακαλίδης μπορεί να... φαντάστηκε φάουλ του Τεττέη αλλά ο VAR είδε την πεντακάθαρη παράβαση με πάτημα του Τσοκάι πάνω στον Έλληνα φορ, ο Μπακασέτας έκανε το τέλειο πέναλτι, διαμορφώνοντας το 2-0 για το Τριφύλλι.

Ο Τεττέη που είχε άμεση συμμετοχή και στα δύο γκολ, στο πρώτο με την κεφαλιά και στο δεύτερο με το κερδισμένο πέναλτι, κατάφερε να έχει ενεργό ρόλο και στο τρίτο που ήρθε στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Ο διεθνής άσος έκλεψε την μπάλα εντός περιοχής, έστρωσε στον Κοντούρη και ο Έλληνας χαφ πέτυχε το μόνο που του έλειπε, όλο αυτό το διάστημα που ξεχωρίζει στη μεσαία γραμμή. Το γκολ. Σαν κερασάκι στη τούρτα των εξαιρετικών του εμφανίσεων μέσα στο 2026 με την πράσινη φανέλα. Παρά την χαλάρωση που έφερε την μείωση του σκορ και μία-δύο ακόμη ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός είχε χώρους, είχε κέφι και πέτυχε και τέταρτο γκολ με τον εξαιρετικό κι απόψε, Γιώργο Κυριακόπουλο.

Ο Παναθηναϊκός έκανε την δουλειά κι απόψε, έκανε την δουλειά και συνολικά για την τέταρτη θέση και εκτός από αυτό εξασφάλισε και κάτι ακόμη σημαντικό: Το να παίξει τα ματς κόντρα στην Μπέτις, χωρίς να έχει το παραμικρό άγχος, την παραμικρή έννοια, για έναν βραχνά που είχε βάλει μόνος του στον εαυτό του και τον αφαίρεσε χάρη στις πέντε νίκες στα τελευταία έξι ματς του ελληνικού πρωταθλήματος...

