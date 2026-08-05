Ο Στέφανος Κοτσόλης φαίνεται πως θα δει από κοντά το ματς της Παρτίζαν με την Τομπόλ, καθώς ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του 20χρονου Ογκνιέν Ούγκρεσιτς.

Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τη «mozzartsport» έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ογκνιέν Ούγκρεσιτς της Παρτίζαν. Ο ψηλόσωμος Σέρβος μέσος αποτέλεσε διακαή πόθο αρκετών ιταλικών ομάδων φέτος, όπως είναι η Μπολόνια, η Τορίνο, η Ουντινέζε, αλλά και η Σασουόλο, όμως παραμένει ακόμα κάτοικος Βελιγραδίου.

Όπως σημειώνουν οι Σέρβοι, το σημείο-κλειδί στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι η προσωπική εμπλοκή του αθλητικού διευθυντή των «πρασίνων»,του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος φαίνεται να ενημέρωσε τη διοίκηση της Παρτίζαν ότι θα ταξιδέψει ο ίδιος για να παρακολουθήσει δια ζώσης τον παίκτη στον αγώνα των προκριματικών του Conference League απέναντι στην Τομπόλ.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, ο Κοτσόλης δεν θα ταξιδέψει έχοντας έτοιμη κάποια επίσημη προσφορά από πλευράς Παναθηναϊκού, ωστόσο η παρουσία του στις εξέδρες θα είναι καθοριστική για το πώς θα προχωρήσει η υπόθεση.

Ο ίδιος θέλει να σχηματίσει ιδίοις όμμασι μια πλήρη εικόνα για τον ταλαντούχο χαφ που έχει ξεσηκώσει τη μισή Serie A. Αν ο Ούγκρεσιτς εντυπωσιάσει τον αθλητικό διευθυντή του «τριφυλλιού», ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να καταθέσει μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση στους Σέρβους για να τον κάνει δικό του.

Ο 20χρονος μέσος την περασμένη σεζόν είχε οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ μέσα σε 44 εμφανίσεις για όλες τις διοργανώσεις.