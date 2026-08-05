Παναθηναϊκός: Ο Κοτσόλης ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να δει από κοντά τον Ούγκρεσιτς της Παρτίζαν, σύμφωνα με τους Σέρβους
Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τη «mozzartsport» έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ογκνιέν Ούγκρεσιτς της Παρτίζαν. Ο ψηλόσωμος Σέρβος μέσος αποτέλεσε διακαή πόθο αρκετών ιταλικών ομάδων φέτος, όπως είναι η Μπολόνια, η Τορίνο, η Ουντινέζε, αλλά και η Σασουόλο, όμως παραμένει ακόμα κάτοικος Βελιγραδίου.
Όπως σημειώνουν οι Σέρβοι, το σημείο-κλειδί στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι η προσωπική εμπλοκή του αθλητικού διευθυντή των «πρασίνων»,του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος φαίνεται να ενημέρωσε τη διοίκηση της Παρτίζαν ότι θα ταξιδέψει ο ίδιος για να παρακολουθήσει δια ζώσης τον παίκτη στον αγώνα των προκριματικών του Conference League απέναντι στην Τομπόλ.
Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, ο Κοτσόλης δεν θα ταξιδέψει έχοντας έτοιμη κάποια επίσημη προσφορά από πλευράς Παναθηναϊκού, ωστόσο η παρουσία του στις εξέδρες θα είναι καθοριστική για το πώς θα προχωρήσει η υπόθεση.
Ο ίδιος θέλει να σχηματίσει ιδίοις όμμασι μια πλήρη εικόνα για τον ταλαντούχο χαφ που έχει ξεσηκώσει τη μισή Serie A. Αν ο Ούγκρεσιτς εντυπωσιάσει τον αθλητικό διευθυντή του «τριφυλλιού», ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να καταθέσει μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση στους Σέρβους για να τον κάνει δικό του.
Ο 20χρονος μέσος την περασμένη σεζόν είχε οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ μέσα σε 44 εμφανίσεις για όλες τις διοργανώσεις.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.