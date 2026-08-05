Η ώρα για το ντεμπούτο του Φαν Ντρόνγκελεν σε επίπεδο βασικής ενδεκάδας και οι σκέψεις του Νίστρουπ για το δεξί άκρο της επίθεσης ενάντια στην ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 απόψε στο ΟΑΚΑ (21:30-SKAI-live από Gazzetta) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League έχοντας ως στόχο να πάρει ένα αποτέλεσμα με το οποίο θα βάλει βάσεις πρόκρισης ενόψει και της ρεβάνς στη Σόφια.

Οι «πράσινοι» θα έχουν και πάλι σημαντική στήριξη από τον κόσμο τους που αναμένεται να βρίσκεται στα επίπεδα του περασμένου αγώνα με την Πάκσι, παρ' ότι βρισκόμαστε στον Αύγουστο πλέον. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει μία επιπλέον απώλεια για το ματς αυτό, πέραν τις γνωστές απουσίες των Κρίστιανσεν, Ντέσερς, Ίνγκασον, Καλάμπρια και Κάνγκουα, αφού ο Τεττέη έχει λοιμώδη μονοπυρήνωση και βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Όσο για τον Λιβάι Γκαρσία, η μεταγραφή του οποίου ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (04/08), το «τριφύλλι» πρόλαβε την προθεσμία και τον δήλωσε κι έτσι θα είναι διαθέσιμος ενόψει της ρεβάνς με τους Βούλγαρους.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ».

Ο βασικός Φαν Ντρόνγκελεν και το ερωτηματικό στα δεξιά

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν αναμένεται να προβεί σε ιδιαίτερες αλλαγές για ακόμη ένα παιχνίδι. Ο Δανός τεχνικός προφανώς δεν ήταν ικανοποιημένος με το σύνολο της εμφάνισης της ομάδας του στο δεύτερο ματς με την Πάκσι, όμως, εκτός του ότι τώρα μιλάμε για έναν αντίπαλο με διαφορές στο στυλ παιχνιδιού του, θεωρεί πως με λίγες αλλαγές, κάποιες τροποποιήσεις και τη θέληση των παικτών του να δείξουν την πρέπουσα εικόνα, όλα θα πάνε καλύτερα.

Κάτω από την εστία αναμένεται να είναι και πάλι ο Πένια. Στο κέντρο της άμυνας φαίνεται πως ήρθε η πρώτη φορά να δούμε βασικό τον Φαν Ντρόνγκελεν δίπλα στον Ντε Φράι ενώ στα δύο άκρα της άμυνας θα βρίσκονται οι συνήθεις ύποπτοι Τσάπρας και Κυριακόπουλος.

☘️ Τελευταία προπόνηση για τον Παναθηναϊκό πριν από το ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τα προκριματικά του Conference League #paofc pic.twitter.com/HnidUb2McF — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 4, 2026

Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο Τσέριν-Καμαρά δεν φαίνεται πως θα αλλάξει, όπως και ο Γιάγκουσιτς που θα βρίσκεται μπροστά τους. Στα αριστερά θα συνεχίσει να βρίσκεται ο Αντίνο, που είναι από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες της ομάδας ενώ στα δεξιά είναι το πιο μεγάλο ερωτηματικό.

Ο Ζαρουρί έκανε κακή εμφάνιση με τους Ούγγρους, δεύτερη σερί, οπότε είναι πιθανό να καθίσει στον πάγκο στο ματς αυτό, με τους Ταμπόρδα και Πελίστρι να ερίζουν για τη θέση του. Ο Ουρουγουανός είναι εκείνος που έχει το προβάδισμα μεταξύ των δύο.

Το σενάριο να δούμε τον Ταμπόρδα στο «10» και τον Γιάγκουσιτς δεξιά δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες τούτη την ώρα. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι η μοναδική επιλογή που υπάρχει στα φορ, ο Ραστόντερ.