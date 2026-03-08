Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-4: Το παράπονο του Παπαδόπουλου
Ο Νίκος Παπαδόπουλος εξέφρασε το παράπονό του μετά την ήττα του Λεβαδειακού με 4-1 από τον Παναθηναϊκό.
Ο τεχνικός της ομάδας της Βοιωτίας έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού, χωρίς να αναφέρεται στο ματς με το τριφύλλι. Αναλυτικά όσα είπε ο Παπαδόπουλος: «Ξεκινήσαμε να έχουμε εμείς την μπάλα, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και στην πρώτη - δεύτερη στιγμή μείναμε πίσω στο σκορ. Μετά ήρθε ένα πέναλτι και έγινε 0-2. Καταλαβαίνετε όταν παίζεις με μεγάλες ομάδες και πας στο ημίχρονο με 0-2 είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά.
Εγώ αυτό που θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου χωρίς να έχει σχέση το σημερινό παιχνίδι. Ο Λεβαδειακός έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια για να μείνει στην τέταρτη θέση. Προφανώς δεν το σέβονται, γιατί την μια είναι οφσάιντ το αυτί ενός παίκτη μας, την άλλη η μύτη του παπουτσιού και την άλλη κάτι άλλο και κάτι άλλο.
Οι παίκτες μου αξίζουν συγχαρητήρια που έχουν φτάσει ως εδώ. Ο ρεαλιστικός στόχος είναι οι θέσεις 5-8 και θα το διεκδικήσουμε».
