Το μήνυμα ενότητας των οργανωμένων φίλων του Αστέρα Τρίπολης στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, με αποδέκτες τη διοίκηση και τους παίκτες.

Ο Αστέρας AKTOR έχει ματς «must win» με αντίπαλο τον ουραγό Πανσερραϊκό στην Τρίπολη, θέλοντας να πάρει βαθμολογική και «ανάσα», όμως το πρώτο ημίχρονο ήταν... εφιαλτικό. Oι Κιτρινομπλέ έμειναν με παίκτη λιγότερο από νωρίς και στην τελευταία φάση πριν την ανάπαυλα έμειναν πίσω στο σκορ από την γκολάρα του Ιβάν.

Οι οργανωμένοι φίλοι των Αρκάδων, Tigers, πριν τη σέντρα έστειλαν μήνυμα ενότητας με πανό που σήκωσαν στην εξέδρα τους, στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με αποδέκτες τη διοίκηση και την ομάδα.

«20 χρόνια σταθερά. Καπεταναίοι, Κολοκοτρωναίοι, ομάδα μια γροθιά για το Αστέρι του Μοριά», αναφέρουν τα πανό.