Superleague: Η βαθμολογία στην «ουρά» μετά το πέρασμα του Πανσερραϊκού από την Τρίπολη!
Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (24η)
Αρης – Ατρόμητος 0-0
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1
Βόλος – ΟΦΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (7μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)
Δευτέρα 9 Μαρτίου
Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)
Η βαθμολογία της 24ης αγωνιστικής
1. AEK 56
2. ΠΑΟΚ 53 (23 αγωνες)
3. Ολυμπιακός 53 (23 αγωνες)
4. Παναθηναϊκός 42 (23 αγωνες)
-------------------------------------
5. Λεβαδειακός 39 (23 αγωνες)
6. Άρης 29
7. Ατρόμητος 28
8. ΟΦΗ 28 (23 αγωνες)
--------------------------------------
9. Βόλος 27 (23 αγωνες)
10. Κηφισιά 24 (23 αγωνες)
11. Παναιτωλικός 21 (23 αγωνες)
12. ΑΕΛ Novibet 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 15
H επόμενη αγωνιστική (25η)
Σάββατο 14 Μαρτίου
ΟΦΗ – Ολυμπιακός (5μμ)
Πανσερραϊκός – Αρης (7.30μμ)
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)
Κυριακή 15 Μαρτίου
Κηφισιά – Βόλος (4μμ)
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (6μμ)
Ατρόμητος – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
