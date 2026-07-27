Αξέλ Γκεσάν: Καλαμάτα - Σενάριο για τον Γάλλο στόπερ της Πάφου
Μεταγραφικό σενάριο από την Ιταλία για την Καλαμάτα.
Ιταλός ρεπόρτερ, έγραψε ότι ο Γάλλος αριστεροπόδαρος στόπερ Αξέλ Γκεσάν θ' αποχωρήσει από την κυπριακή Πάφο για να πάρει μεταγραφή στην ομάδα της Μεσσηνίας.
Ο Γκεσάν γεννήθηκε στις 6/11/04, έχει ύψος 1,92 και έφτασε μέχρι και την Κ18 της εθνικής Γαλλίας, με την οποία έκανε δύο συμμετοχές.
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Ο Γκεσάν ξεκίνησε επαγγελματικά την καριέρα του στη Νανσί κι έκανε δύο συμμετοχές. Το 2022 τον πήρε η Ουντινέζε κι αγωνίστηκε σε 4 ματς, ενώ πέτυχε κι ένα γκολ. Στη συνέχεια πήγε στη Φόλενταμ, αλλά είχε μόνο δύο ματς. Αγωνίστηκε επίσης 9 φορές στη νορβηγική Κρίστιανσουντ και τον περασμένο Γενάρη τον πήρε η Πάφος με την οποία έκανε 12 συμμετοχές στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν.
Το συμβόλαιό του με την Πάφο έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027. Ο Αξέλ είναι ιβοριανής καταγωγής και είναι ο μικρότερος αδερφός του ποδοσφαιριστή της Άστον Βίλα (έχει παίξει και σε Κρίσταλ Πάλας, Ναντ, Νις), Εβάν Γκεσάν.
🚨Excl: Axel #Guessand, difensore classe 2004 ex @Udinese_1896 , lascerà il @pafosfcofficial per approdare nella massima divisione greca al #Kalamata.
🤝 @CalcioBoxIt— Salvatore Ferrante (@Ferrante_Sal) July 27, 2026
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