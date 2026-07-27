Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο η Καλαμάτα ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Γάλλου στόπερ της Πάφου Αξέλ Γκεσάν.

Μεταγραφικό σενάριο από την Ιταλία για την Καλαμάτα.

Ιταλός ρεπόρτερ, έγραψε ότι ο Γάλλος αριστεροπόδαρος στόπερ Αξέλ Γκεσάν θ' αποχωρήσει από την κυπριακή Πάφο για να πάρει μεταγραφή στην ομάδα της Μεσσηνίας.

Ο Γκεσάν γεννήθηκε στις 6/11/04, έχει ύψος 1,92 και έφτασε μέχρι και την Κ18 της εθνικής Γαλλίας, με την οποία έκανε δύο συμμετοχές.

Ο Γκεσάν ξεκίνησε επαγγελματικά την καριέρα του στη Νανσί κι έκανε δύο συμμετοχές. Το 2022 τον πήρε η Ουντινέζε κι αγωνίστηκε σε 4 ματς, ενώ πέτυχε κι ένα γκολ. Στη συνέχεια πήγε στη Φόλενταμ, αλλά είχε μόνο δύο ματς. Αγωνίστηκε επίσης 9 φορές στη νορβηγική Κρίστιανσουντ και τον περασμένο Γενάρη τον πήρε η Πάφος με την οποία έκανε 12 συμμετοχές στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν.

Το συμβόλαιό του με την Πάφο έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027. Ο Αξέλ είναι ιβοριανής καταγωγής και είναι ο μικρότερος αδερφός του ποδοσφαιριστή της Άστον Βίλα (έχει παίξει και σε Κρίσταλ Πάλας, Ναντ, Νις), Εβάν Γκεσάν.