Η Καλαμάτα ηττήθηκε 1-0 από τη Φεριζάι του Κοσόβου, σε ένα ματς που οι αντίπαλοι έπαιξαν σκληρά με αποτέλεσμα ο Ντιαρά να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Η Καλαμάτα μετά τη νίκη της επί του Λεβαδειακού αντιμετώπισε στη Βουλγαρία τη Φεριζάι από το Κόσοβο.

Η «Μαύρη Θύελλα» γνώρισε την ήττα με 1-0 σε ένα φιλικό, όπου οι αντίπαλοι έπαιξαν πολύ σκληρά και χειρότερο από την ήττα είναι το γεγονός ότι ο 22χρονος Σενεγαλέζος μέσος Τζιμπρίλ Ντιαρά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Καλαμάτα: «Το αντιαθλητικό παιχνίδι επισκίασε το φιλικό, ήττα για τη Μαύρη Θύελλα.

Το δεύτερο φιλικό της παιχνίδι στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας έδωσε η Μαύρη Θύελλα, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την Φεριζάι, η οποία σκόραρε σε μία από τις ελάχιστες στιγμές της στα τελευταία λεπτά. Ένα παιχνίδι που ήταν αρκετά διαφορετικό από εκείνο με τον Λεβαδειακό, μοιάζοντας περισσότερο με… πυγμαχία παρά με ποδοσφαιρικό αγώνα. Αποτέλεσμα του οποίου ήταν και ο τραυματισμός του Ντιαρά στο φινάλε, με τον ποδοσφαιριστή μας να διακομίζεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η αναμέτρηση διεξήχθη σε ένα κλίμα γενικευμένης έντασης, η οποία προήλθε από το γεγονός πως η αντίπαλη ομάδα επέλεξε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και σε αρκετές περιπτώσεις αντιαθλητικό παιχνίδι. Παρά τις συνεχείς σκληρές μονομαχίες και τις διακοπές στον ρυθμό, η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα δεν παρέκκλινε από το αγωνιστικό της πλάνο. Κυκλοφόρησε την μπάλα, προσπάθησε να χτίσει οργανωμένα τις επιθέσεις της και να μείνει πιστή στις ποδοσφαιρικές της αρχές, χωρίς όμως να βρει το γκολ που θα της έδινε προβάδισμα. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Στην επανάληψη, οι πολλές αλλαγές από τις δύο ομάδες επηρέασαν τον ρυθμό της αναμέτρησης, με το παιχνίδι να χάνει σε ένταση και δημιουργία. Οι καλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες ήταν ελάχιστες, καθώς οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο και οι μονομαχίες συνέχισαν να κυριαρχούν. Τελικά, λίγα μόλις λεπτά πριν από το φινάλε, η Φεριζάι βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0 που έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Η αρχική ενδεκάδα της ομάδας μας: Γκίνης – Καλουτσικίδης, Ροντρίγκες, Στρούγγης, Αλόνσο – Πινιέιρο, Βάργκας, Κατάλντι – Σίγκουρντσον, Μπολίβαρ, Μορέιρα.

Έπαιξαν και οι: Βασίλιεβιτς, Ναούμης, Γκρέστας, Καρυπίδης, Παναγιώτου, Μπονέτο, Μουζάκης, Μπακαγιόκο, Ντελής, Χάμζα, Πέρες, Ντιαρά.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής μας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, έκανε την εξής δήλωση στην ιστοσελίδα της Μαύρης Θύελλας:

"Σε ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, η ομάδα μας προσπάθησε να βγάλει πράγματα που δουλεύουμε. Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι δεν δίνουμε βάση στο αποτέλεσμα, αλλά στα συμπεράσματα. Συνεχίζουμε την προετοιμασία μας με προσήλωση στον στόχο να είμαστε έτοιμοι στην έναρξη του πρωταθλήματος"».