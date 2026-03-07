Άρης - Ατρόμητος: Ο Γκαρέ αποβλήθηκε για χτύπημα στον Ούρονεν
Με δέκα παίκτες από το 40' παίζει ο Άρης κόντρα στον Ατρόμητο, λόγω αποβολής του Μπενχαμίν Γκαρέ.
Στο 39' σε σέντρα του Ράτσιτς, κεφαλιά του Καντεβέρε απέκρουσε ο Γκουγκεσασβίλι, πλασέ του Δώνη απέκρουσε ξανά ο Γεωργιανός και ο Γκαρέ βρήκε στο κεφάλι τον Ούρονεν που έδιωξε πριν τη γραμμή, ενώ στη συνέχεια το ψαλιδάκι του Δώνη έφυγε άουτ.
Ο Παπαπέτρου, ωστόσο, έδειξε αμέσως την κόκκινη κάρτα στον 25χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό του Άρη, αφού σήκωσε ψηλά το πόδι και βρήκε πολύ άσχημα τον Φινλανδό αριστερά μπακ στο κεφάλι.
Ο Ούρονεν, μάλιστα, έδωσε στο ημίχρονο τη θέση του στον Κίνι, γιατί είχε ζαλάδες. Έχει υποστεί διάσειση από το χτύπημα του Γκαρέ. Πιθανότατα ο παίκτης του Ατρόμητου θα μεταβεί στο νοσοκομείο, ώστε να κάνει και αξονική τομογραφία.
Δείτε φωτογραφίες από τη φάση της αποβολής
