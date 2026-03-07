Ο Γκαρέ βρήκε άσχημα στο κεφάλι τον Ούρονεν, ο οποίος έγινε αλλαγή, με δέκα παίκτες ο Άρης κόντρα στον Ατρόμητο.

Με δέκα παίκτες από το 40' παίζει ο Άρης κόντρα στον Ατρόμητο, λόγω αποβολής του Μπενχαμίν Γκαρέ.

Στο 39' σε σέντρα του Ράτσιτς, κεφαλιά του Καντεβέρε απέκρουσε ο Γκουγκεσασβίλι, πλασέ του Δώνη απέκρουσε ξανά ο Γεωργιανός και ο Γκαρέ βρήκε στο κεφάλι τον Ούρονεν που έδιωξε πριν τη γραμμή, ενώ στη συνέχεια το ψαλιδάκι του Δώνη έφυγε άουτ.

Ο Παπαπέτρου, ωστόσο, έδειξε αμέσως την κόκκινη κάρτα στον 25χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό του Άρη, αφού σήκωσε ψηλά το πόδι και βρήκε πολύ άσχημα τον Φινλανδό αριστερά μπακ στο κεφάλι.

Ο Ούρονεν, μάλιστα, έδωσε στο ημίχρονο τη θέση του στον Κίνι, γιατί είχε ζαλάδες. Έχει υποστεί διάσειση από το χτύπημα του Γκαρέ. Πιθανότατα ο παίκτης του Ατρόμητου θα μεταβεί στο νοσοκομείο, ώστε να κάνει και αξονική τομογραφία.

