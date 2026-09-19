Ο Άρης αλλάζει δεδομένα στις περιπτώσεις των Μιγκέλ Αλφαρέλα και Κώστα Γαλανόπουλου, οι οποίοι επανέρχονται στο αγωνιστικό πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου.

Νέα δεδομένα προκύπτουν στον Άρη για τους Μιγκέλ Αλφαρέλα και Κώστα Γαλανόπουλο, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές επιστρέφουν στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας μετά την ολοκλήρωση της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Κάτι για το οποίο είχε προϊδεάσει η εκπομπή «Q&A» του Gazzetta.



Αμφότεροι είχαν βρεθεί εκτός βασικού σχεδιασμού το προηγούμενο διάστημα, με τους «κιτρινόμαυρους» να αναζητούν λύση για την αποχώρησή τους. Στην περίπτωση του Αλφαρέλα, μάλιστα, είχε δοθεί σχετική άδεια ώστε να διαπραγματευτεί με άλλον σύλλογο, χωρίς τελικά να προκύψει συμφωνία για τη συνέχιση της καριέρας του μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε εξέλιξη στο συγκεκριμένο μέτωπο, προπονητής και διοίκηση αποφάσισαν από κοινού την επανένταξη τόσο του Γάλλου επιθετικού όσο και του Γαλανόπουλου.



Η απόφαση έχει και καθαρά αγωνιστική διάσταση. Ο Άρης διαθέτει αρκετές επιλογές τόσο στις πτέρυγες όσο και στη μεσαία γραμμή, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει παρουσιαστεί έλλειψη σταθερότητας και παραγωγής σε συγκεκριμένες θέσεις. Με τους δύο παίκτες διαθέσιμους και χωρίς προοπτική άμεσης αποχώρησης, η λογική οδηγεί στην αξιοποίησή τους και στην αύξηση των λύσεων για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Μάλιστα, ο Αλφαρέλα είναι πιθανό να επιστρέψει άμεσα και στην αποστολή για το σημερινό (19/9) παιχνίδι με τον Ηρακλή.

