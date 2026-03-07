Ο Άρης έχασε δύο (!!!) πέναλτι κόντρα στον Ατρόμητο (0-0), καθώς ο Ράτσιτς αστόχησε, ο Μορόν σημάδεψε δοκάρι και δεν μπόρεσε να... κλειδώσει το «5-8»! Με δέκα οι «κίτρινοι» από το 40', λόγω αποβολής του Γκαρέ.

Ο οπαδός του Άρη πολλές φορές θα έχει πει «τα έχουμε δει όλα». Πάντα, όμως, θα έρθει ένα ματς που θα τον διαψεύδει. Κόντρα στον Ατρόμητο, μία μάχη για την είσοδο στα playoffs των 5-8, οι Θεσσαλονικείς φάνηκε ότι έχουν εγκαταλειφθεί από την τύχη κι έμειναν στο 0-0 με τη σφιχτή, αλλά μέτρια επιθετικά στο σημερινό ματς, ομάδα του Περιστερίου.

Για να έρθει αυτό το 0-0, ωστόσο, έπρεπε ο Άρης να χάσει δύο πέναλτι! Το είχε κάνει και με τη Λαμία στο Κύπελλο όταν γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό τον Γενάρη του 2022. Το έκανε και με τον Ατρόμητο, με μοιραίους τους Ράτσιτς, Μορόν, τους δύο πιο ακριβοπληρωμένους και ποιοτικούς παίκτες του. Έβγαλε και παραπάνω από ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, αφού αποβλήθηκε ο Γκαρέ για επικίνδυνο παιχνίδι στον Ούρονεν. Πότε έγινε η αποβολή; Στη μεγαλύτερη ευκαιρία, εκτός από τα πέναλτι, που είχε ο Άρης να ανοίξει το σκορ. Στην ίδια φάση! Ε, τι άλλο να δει ο φίλος του Άρη;

Η διάταξη των ομάδων

Ο Άρης είχε τον Αθανασιάδη στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Τεχέρο, αριστερό ο Μεντίλ και στόπερ οι Φαμπιάνο, Ρόουζ. Στα χαφ οι Ράτσιτς, Χόνγκλα, δεξιά ο Πέρεθ, αριστερά ο Δώνης και ο Γκαρέ πίσω από τον Καντεβέρε.

Ο Ατρόμητος είχε τον Γκουγκεσασβίλι στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Μουντές, αριστερό ο Ούρονεν και στόπερ οι Σταυρόπουλος, Μανσούρ. Κόφτης έπαιξε ο Τσιγγάρας, μπροστά του οι Μίχορλ, Μουτουσαμί, δεξιά στην επίθεση ο Γιουμπιτάνα, αριστερά ο Μπάκου και στην επίθεση ο Τσούμπερ.

Χαμένο πέναλτι

Ο Άρης ξεκίνησε με τον Δώνη σε μεγάλα κέφια. Ο εξτρέμ του Άρη στο 6' κέρδισε πέναλτι κι έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να ανοίξει το σκορ. Ο Δώνης έκανε ατομική ενέργεια κι ανατράπηκε από τον Τσιγγάρα. Ο Ράτσιτς στο 8' ανέλαβε την εκτέλεση, ο Γκουγκεσασβίλι έπεσε αριστερά, ο Σέρβος σημάδεψε δεξιά, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι!

Κόκκινη ο Γκαρέ

Ο Ατρόμητος ήταν ακίνδυνος επιθετικά με τον Άρη να έχει αρκετά δραστήριο τον Δώνη. Ο τελευταίος στο 29' σε μακρινή μπαλιά κοντρόλαρε και πλάσαρε, αλλά ο Μουντές έκοψε την πορεία της μπάλας.

Στο 39' ο Άρης έφτασε μία ανάσα από το γκολ και στην ίδια φάση έμεινε με δέκα παίκτες! Σέντρα του Ράτσιτς, κεφαλιά του Καντεβέρε στο ύψος της μικρής περιοχής απέκρουσε ο Γκουγκεσασβίλι, πλασέ του Δώνη απέκρουσε εκπληκτικά και πάλι ο Γεωργιανός και ο Γκαρέ βρήκε στο κεφάλι τον Ούρονεν που έδιωξε πριν τη γραμμή, ενώ στη συνέχεια έφυγε άουτ το ψαλιδάκι του Δώνη. Ο Παπαπέτρου, ωστόσο, έδειξε άμεσα στην κόκκινη στον Γκαρέ για το χτύπημα στο κεφάλι του Φινλανδού, ο οποίος υπέστη διάσειση και στο ημίχρονο έγινε αλλαγή. Στο 45'+3' το αριστερό σουτ του Μίχορλ εκτός περιοχής, έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Γρηγορίου έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο τον Γιαννιώτα αντί του Δώνη, ο οποίος είχε πρόβλημα και ο Κέρκεζ πέρασε αριστερά τον Κίνι αντί του Ούρονεν. Η πρώτη μεγάλη φάση στο δεύτερο ημίχρονο ήταν για τον Άρη, όταν στο 46' φοβερό γυριστό με το δεξί του Καντεβέρε από το ύψος του πέναλτι, απέκρουσε ο Γκουγκεσασβίλι.

Νέο χαμένο πέναλτι!

Στο 57' γύρισμα από αριστερά του Τσούμπερ, έκοψε τον Μουτουσαμί ο Φαμπιάνο πριν ο Κονγκολέζος εκτελέσει από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο Γρηγορίου πέρασε Μορόν, Μπουσαϊντ στο ματς και οι Θεσσαλονικείς έβγαλαν ψυχή παρά το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, ενώ ο Ατρόμητος δεν είχε τρόπο να κυριαρχήσει και να βρει καθαρές φάσεις. Στο 71' σέντρα του Τσούμπερ από αριστερά, ήταν άτσαλο το σουτ του Μουντέ, στη συνέχεια ψαλιδάκι του Μουτουσαμί κόντραρε.

Στο 73' σουτ του Τσούμπερ μπλόκαρε ο Αθανασιάδης με διπλή προσπάθεια και στο 74' ο Άρης κέρδισε δεύτερο πέναλτι. Σε γύρισμα του Γιαννιώτα από δεξιά, η μπάλα βρήκε στο αριστερό χέρι του Μουτουσαμί η μπάλα. Καθαρό πέναλτι, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει αυτή τη φορά ο Μορόν. Ο Ισπανός στο 76' σούταρε δυνατά, η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε άουτ! Στο 78' το αριστερό σουτ του Μουτουσαμί έφυγε άουτ, όπως και η κεφαλιά του Μπάκου στο 82'. Δόθηκε οφσάιντ στον Γερμανό, αλλά φάνηκε να καλύπτεται. Ο Ατρόμητος συνέχισε να μην βρίσκει καλές φάσεις και αρκέστηκε σε μακρινά σουτ, όπως αυτό του Μουντέ στο 90' που ήταν άστοχο.

Ο Άρης με δύο χαμένα πέναλτι, δεν είχε πια τα ψυχικά αποθέματα, μετά το 76' κι ενώ αγωνιζόταν με δέκα παίκτες, να βρει άλλη στιγμή για να πάρει το ματς και μοιραία ήρθε το 0-0. Το παιχνίδι έκλεισε με μία καλή φάση για τον Ατρόμητο, όταν στο 94' σουτ του Τσαντίλα εντός περιοχής κόντραρε σε κόρνερ.

MVP: Ο Γκουγκεσασβίλι πριν τη φάση της αποβολής έκανε δύο σπουδαίες αποκρούσεις, διαφορετικά θα γινόταν το 1-0 και δεν θα προέκυπτε σε εκείνη τη φάση η κόκκινη. Ο Γεωργιανός να θυμίσουμε απέκρουσε και πέναλτι στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Στο ύψος του: Ο Μουτουσαμί έκανε καλό ματς και ήταν από τους κορυφαίους του Ατρόμητου. Θετικός στο ένα ημίχρονο που έπαιξε ο Δώνης για τον Άρη.

Ο αδύναμος κρίκος: Ράτσιτς και Μορόν έχασαν πέναλτι, οπότε μπαίνουν στην κατηγορία.

Η γκάφα: Ο Γκαρέ άθελά του βρήκε τον Ούρονεν στο κεφάλι και άφησε τον Άρη για περίπου 55 λεπτά με τις καθυστερήσεις με παίκτη λιγότερο.

Το στραγάλι: Ο Παπαπέτρου στις τρεις κρίσιμες φάσεις είχε σωστή απόφαση, χωρίς να χρειαστεί VAR.

Το ταμείο του GAZZETTA: Ο Άρης άξιζε τη νίκη, αφού 11 εναντίον 11 ήταν καλύτερος και έχασε πέναλτι. Με παίκτη λιγότερο, πάλι είχε την μεγάλη στιγμή, ενώ ο Ατρόμητος θα περίμενε κανείς για τόση ώρα με παίκτη παραπάνω να κάνει κάτι καλύτερο στο ματς.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Μεντίλ (72' Φρίντεκ), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Χόνγκλα, Ράτσιτς (92' Βοριαζίδης), Καντεβέρε (58' Μορόν), Πέρεθ (58' Μπουσαϊντ), Γκαρέ, Δώνης (46' Γιαννιώτας).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Ούρονεν (46' Κίνι), Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσιγγάρας (65' Πνευμονίδης), Μίχορλ, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα (65' Φαν Βέερτ), Μπάκου (83' Ουκάκι), Τσούμπερ (83' Τσαντίλας).

