Ο Λορέν Μορόν επέστρεψε στην 11αδα του Άρη για τον αγώνα (19:30) με τον Ηρακλή στο «Κλ. Βικελίδης» σχηματίζοντας δίδυμο με τον Τίνο Καντεβέρε.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η προηγούμενη φορά που ο Ισπανός χρησιμοποιήθηκε στο αρχικό σχήμα σε αγώνα Πρωταθλήματος ήταν στις 22 Μαρτίου της περσινής σεζόν, στην εντός έδρας ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ!

Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε απόλυτα επιθετικό σχήμα για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή αν και ο Τίνο Καντεβέρε προβλέπεται να κινηθεί στους χώρους πίσω από τον Λορέν Μορόν ο οποίος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Στα άκρα, ο προπονητής του Άρη επέλεξε τον Μπενχαμίν Γκαρέ για τη δεξιά πλευρά και τον Γιάννη Γιαννιώτα στην αντίστοιχη αριστερή.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Μάρτιν Χόνγκλα είναι για πρώτη φορά στους βασικούς «11» αντί του Ντέλε Μπασίρου ο οποίος κινήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα απόδοσης. Ο Ούρος Ράτσιτς είναι ο δεύτερος στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στην αμυντική τετράδα, Φαντιγκά και Ρίτσαρντς είναι στα άκρα και οι Φαμπιάνο-Σούταλο σε ρόλο στόπερ, μπροστά από τους τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο.