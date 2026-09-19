Ο Κριστιάν Κουαμέ στάθηκε στην ανάγκη του Άρη να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στον Ηρακλή και υπογράμμισε ότι η ομάδα πρέπει να ικανοποιήσει ξανά τον κόσμο της.

Ο Κριστιάν Κουαμέ μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι της Nova για το αποψινό ντέρμπι (19:30, Novasports Prime, Live από το Gazzetta) του Άρη με τον Ηρακλή, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» αναφερόμενος στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα, στο πρόβλημα στο σκοράρισμα αλλά και στην ανάγκη επιστροφής στις νίκες.

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά με δύο νίκες, αλλά τα πράγματα δυσκόλεψαν στα ντέρμπι. Με τη δουλειά που κάνουμε, πιστεύω ότι θα βρούμε τον εαυτό μας και θα επιστρέψουμε στον δρόμο των νικών», δήλωσε αρχικά ο Ιβοριανός, πριν αναφερθεί στο πρόβλημα της ομάδας στο σκοράρισμα. «Μπορούμε να βρούμε πολλές δικαιολογίες για το ότι δεν σκοράρουμε. Το θέμα είναι να είμαστε συμπαγείς ως ομάδα, όπως τώρα, και να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να φέρουμε αυτό που επιδιώκει η ομάδα».

Ο Άρης έχει μπροστά του το ντέρμπι με τον Ηρακλή και μία ευκαιρία να αντιδράσει, με τον Κουαμέ να τονίζει και τη δυσκολία της αναμέτρησης. «Τα τοπικά ντέρμπι είναι πάντα δύσκολα. Πρέπει να παλέψουμε για τη νίκη. Δεν ευχαριστήσαμε τον κόσμο στα προηγούμενα ματς, αλλά θα τους έχουμε στο πλευρό μας και ελπίζουμε να πάρουμε τη νίκη».

Ο ίδιος διανύει τη δεύτερη σεζόν του στον Άρη και δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Άρη. Όλο το τεχνικό τιμ, οι παίκτες και οι άνθρωποι στην ομάδα μου φέρονται πολύ καλά και είναι κάτι που βγαίνει μέσα στο γήπεδο».

