Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Λιβαδειά χωρίς να έχει στην αποστολή του τους Ίνγκασον και Ρενάτο. Βήμα επιστροφής από Σιώπη, που έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, που θα γίνει την Κυριακή (08/03-19:00) στο «Λάμπρος Κατσώνης», με πρωινή προπόνηση.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να αφήσει προληπτικά εκτός τους Ίνγκασον και Ρενάτο, οι οποίοι αποχώρησαν με μικρά προβλήματα από τον αγώνα με τον ΟΦΗ. Παρ' ότι οι εξετάσεις τους ήταν καθαρές, ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να τους αφήσει να ξεκουραστούν και να μην ρισκάρει ούτε στο ελάχιστο με τον μεγάλο πρώτο αγώνα με την Μπέτις να πλησιάζει.

Οι δυό τους έκαναν αποφόρτιση στη σημερινή προπόνηση. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής έβγαλε ο Σιώπης. Ατομικό έκανα οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας ενώ θεραπεία ακολούθησε ο Πάλμερ-Μπράουν.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Λεβαδειακό

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.