Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε το 3ο, ολιγόλεπτο βίντεο της σειράς «ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ», όπου αναφέρεται στο όραμα του συλλόγου.

Σε μια προσπάθεια να φέρει πιο κοντά τον κόσμο με τις ρίζες του, ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε το τρίτο επεισόδιο της σειράς «ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ».

Η μίνι-αυτή παραγωγή με ολιγόλεπτα επεισόδια αποκαλύπτει βήμα-βήμα το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία των «πρασίνων», το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο που ετοιμάζεται στην περιοχή του Βοτανικού και αναμένεται να αποτελέσει την αρχή μιας νέας σελίδας της ομάδας.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, παρουσιάζεται το όραμα του Γιώργου Καλαφάτη, για έναν πολυαθλητικό σύλλογο που θα αγκάλιαζε κάθε άθλημα και νέα ιδέα. Ίδρυσε την ομάδα για όλους, μια ιδέα που μεγάλωσε στα γήπεδα και στις κερκίδες και ρίζωσε από γενιά σε γενιά.