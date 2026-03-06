Ο Παναθηναϊκός συνεχίσει την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό με το απουσιολόγιο να παραμένει ιδιαίτερα γεμάτο.

Μετά τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ, ο Παναθηναϊκός κρατάει στα χέρια του την είσοδο του στα play offs της Stoiximan Superleague καθώς είναι στο +3 από τον Λεβαδειακό, το οποίο αντιμετωπίζει στην έδρα του αυτή την αγωνιστική.

Ο Ράφα Μπενίτεθ συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι, έχοντας γεμάτο απουσιολόγιο καθώς πρόγραμμα αποφόρτισης ακολούθησε τόσο ο Ίνγκασον όσο και ο Ρενάτο ενώ ατομικό ξεκίνησε ο Σιώπης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» άρχισε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Λεβαδειακό.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ έγινε και εξάσκηση στα τελειώματα. Πρόγραμμα αποφόρτισης ακολούθησαν οι Ίνγκασον, Σάντσες. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σιώπης, Κώτσιρας και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν.»