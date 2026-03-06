Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς που ετοιμάζεται για το 100ό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και μια ξεχωριστή «εκρηκτική» σχέση… αγάπης απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ανήκει στην κατηγορία των ποδοσφαιριστών, που δεν «κρύβονται», αντίθετα ζουν για τα μεγάλα παιχνίδια. Για ντέρμπι. Για μεγάλες βραδιές. Όπως αυτή την Κυριακή (8/3) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου κάθε φορά όταν τον συναντά στο διάβα του… σεληνιάζεται!

Μ’ άλλα λόγια; Ο «Ζίλε» έχει έναν ξεχωριστό τρόπο να «εμφανίζεται» και να πρωταγωνιστεί στα μεγάλα ραντεβού. Ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ μετρά ήδη 7 γκολ και 9 ασίστ σε 24 ντέρμπι απέναντι στους «ερυθρόλευκους», επίδοση που εξηγεί γιατί κάθε φορά που τους βρίσκει μπροστά του το κοντέρ αρχίζει και γράφει αλλιώς. Διότι απέναντι σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ έχει τέσσερα και τρία ματς περισσότερα, αλλά μικρότερες επιδόσεις και αριθμούς.

Το κυριακάτικο παιχνίδι στο Φάληρο δεν είναι απλώς ακόμη ένα μεγάλο ματς. Είναι το ορόσημο των 100 ντέρμπι για τον Ζίβκοβιτς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Άρη. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα, σε πέντε και πλέον χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, ο Σέρβος έχει εξελιχθεί σε σταθερό πρωταγωνιστή των αγώνων υψηλής έντασης.

Ένα επίτευγμα σπάνιο, αν μη τι άλλο, σχεδόν εξωπραγματικό για τα ελληνικά δεδομένα, που αποτυπώνει διάρκεια, αντοχή και σταθερή παρουσία στην πιο απαιτητική σκηνή.

Το εντυπωσιακό είναι η ουσία πίσω από τον αριθμό. Σε 99 ντέρμπι έχει άμεση συμμετοχή σε 39 γκολ του ΠΑΟΚ, με 22 τέρματα και 17 ασίστ. Παραγωγή που αποτυπώνει επιρροή, προσωπικότητα και ικανότητα να βγαίνει μπροστά όταν το παιχνίδι «βαραίνει».

Η φετινή σεζόν αποτελεί ίσως την πιο ώριμη εκδοχή του. Με 6 γκολ και 17 ασίστ σε 38 αγώνες, ο αρχηγός του Δικεφάλου δεν περιορίζεται σε ρόλο εκτελεστή ή δημιουργού· καθορίζει τον ρυθμό, δίνει κατεύθυνση στο παιχνίδι και λειτουργεί ως αγωνιστικός καθοδηγητής της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ζίβκοβιτς δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς, αλλά στον τρόπο που επιδρά στην εξέλιξη ενός αγώνα.

Κι όμως, απέναντι στον Ολυμπιακό η σχέση του με το καθοριστικό αποκτά άλλη διάσταση. Έχουμε και λέμε:

Τον Απρίλιο του 2021 «καθάρισε» μόνος του το ντέρμπι της Τούμπας με δύο γκολ. Στον τελικό του Κυπέλλου του ίδιου έτους έδωσε με γυρισμένη την πλάτη, παρακαλώ, την ασίστ τίτλου στον Κρμέντσικ για το γκολ της νίκης στο 90ο λεπτό. Τον Μάιο του 2024 ξαναχτύπησε στην Τούμπα στο δρόμο προς το απίστευτο «4Χ4» του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι των playoffs και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 υπέγραψε τη νίκη-ανατροπή με γκολ και ασίστ σε μια βραδιά που την αφιέρωσε στον Ραζβάν Λουτσέσκου. Τέλος, τον περασμένο Ιανουάριο στο «Γ. Καραϊσκάκης» μοίρασε δύο ασίστ σε μια νίκη-πρόκριση που έφερε τη σφραγίδα του.

Δεν είναι σύμπτωση. Είναι επαναλαμβανόμενο μοτίβο επιρροής του Σέρβου «κάπτεν» στα παιχνίδια που γράφουν ιστορία.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα, ο «Ζίλε» έχει ζήσει κάθε μορφή πίεσης που συνοδεύει αυτά τα παιχνίδια. Και όχι απλώς άντεξε· εξελίχθηκε σε ποδοσφαιριστή που καθορίζει καταστάσεις.

Ρίξτε μια ματιά στον πίνακα παρακάτω και θα καταλάβετε πολλά…

Ο Ζίβκοβιτς στο κατώφλι των 100 ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ